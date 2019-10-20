Под Одессой птичий остров облюбовали пернатые, зимующие в Африке

Эко-остров Палария для водно-болотных птиц построили из виноградной лозы, тростника и травы.

Он расположился в верховье лимана Бурнас, что в НПП “Тузловские лиманы”.

Остров помог создать меценат Александр Палариев из этнопоселения Фрумушика-Нова. В честь него остров так и назвали – Палария. А еще меценату подарили в благодарность уникальное фото острова, снятое с высоты птичьего полета.

Искусственный оазис для пернатых выглядит очень оригинально – его выложили в виде шляпы. Кстати, на молдавском шляпа звучит как “палария”. Так что получилось символично.

А недавно замдиректора Нацпарка, эколог Иван Русев с гордостью сообщил, что живописное местечко уже облюбовали птицы. Об этом научный сотрудник написал на его страничке в Facebook.

Так, по словам Ивана Русева, первыми остров заселили пернатые из семейства чайковых – речные крачки, которые также известны как речные ласточки.

Многие даже свили там гнезда и успели обзавестись потомством. Крачки – теплолюбивые и не остаются у нас на зиму, а летят в Африку через Тихий или Индийский океан. Весной возвращаются обратно – в Европу.

Фото: Facebook Ивана Русева