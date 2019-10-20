Скоро опалювальний сезон: що треба знати одеситам

З початком нового опалювального сезону питання постачання газу й оплати послуг стає ще актуальнішим. Про ціни на газ, можливості заощадити й заходи стосовно боржників читайте в матеріалі.

Про перерахунок вартості природного газу

4 березня 2019 року Окружний адмінсуд м. Києва визнав протиправною та не чинною постанову Кабміну №315 від 27 квітня 2016 року «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2015 року №758» з моменту її прийняття.

Так, з 1 жовтня 2015 року діяла постанова Кабміну №758 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний період)». Окремими постановами вносилися до неї різні зміни — в тому числі щодо рівня ціни.

Ці ціни встановлювалися на певні періоди часу.

З 1 жовтня 2015 року діяли граничні роздрібні ціни на природний газ для побутових споживачів, диференційовані залежно від виду та обсягів використання природного газу, а саме:

1) для приготування їжі та/або підігрівання води — 7,188 гривні за 1 куб. метр;

2) для індивідуального опалення або комплексного використання (індивідуальне опалення, приготування їжі та/або підігрівання води) — 7,188 гривні за 1 куб. метр, крім обсягів до 1200 куб. метрів, що використані за період з 1 жовтня 2015 р. по 31 березня 2016 р. (включно), за ціною 3,6 гривні за 1 куб. метр (лише під час опалювального періоду).

Граничні роздрібні ціни на природний газ для побутових споживачів на період з 1 травня 2016 року по 31 березня 2017 року повинні визначатися окремим рішенням Кабміну.

З 1 травня 2016 року по 31 березня 2017 року (включно) гранична роздрібна ціна на природний газ для побутових споживачів усіх категорій становила 6,879 грн за 1 куб. метр. Тобто вона була знижена, а не підвищена.

Отже, визнання нечинною постанови КМУ №315 з дати прийняття теоретично ставить під сумнів законність цін на газ і тепло лише з 1 травня 2016 року до 31 березня 2017 року.

По-перше, суд не ухвалював рішення про перерахунок тарифів для споживачів.

По-друге, не зрозуміло, якими тоді мають бути роздрібні ціни на природний газ для населення, теплокомуненерго, адже немає чинної постанови уряду, яка їх визначає.

Про проведення акції «Газовий запас»

У період з 5 по 25 вересня 2019 р. ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» було проведено акцію «Газовий запас», яка передбачала можливість побутових споживачів передплатити необхідний обсяг газу на зимовий період (з 01.10.2019 р. по 31.03.2020 р.) за фіксованою ціною (5995,53 грн).

За результатами проведення акції було встановлено, що нею скористалося близько 1,5 тис. побутових споживачів м. Одеси та Одеської області.

Своєю чергою ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» докладало всіх зусиль для інформування населення та надання допомоги в укладенні додаткових угод.

Важливим моментом було й те, що зазначена акція не поширювалася на пільгові категорії споживачів, субсидіантів та на споживачів, об’єкти яких не обладнані індивідуальними лічильниками газу.

Також споживачі, користуючись даною акцією, змогли придбати природний газ, при цьому залишаються зобов’язаними сплачувати послуги транспортування та розподілу газу щомісяця залежно від обсягів фактично спожитого газу згідно з виставленими рахунками.

З докладною інформацією щодо умов акції «Газовий запас» можна ознайомитися на офіційному веб-сайті ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ».

Про заборгованість і штрафні санкції

Напередодні початку опалювального сезону 2019–2020 рр. та збільшення споживання природного газу, а відповідно і збільшення суми платіжок за газ, ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» нагадує своїм споживачам, що 01.05.2019 року введено в дію Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 9 листопада 2017 року №2189-VIII, зокрема статтею 26 Закону «Відповідальність за неналежне виконання договору» передбачено:

«У разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги».

Строк сплати за спожитий газ для побутових споживачів складає 10 число кожного місяця, що йде за розрахунковим.

У платіжках за спожитий природний газ, у разі наявності простроченої заборгованості, буде відображатися сума нарахованої пені у встановленому законодавством розмірі.

Сума нарахованої пені підлягає обов’язковій сплаті.

Застерігаємо вас від накопичення заборгованості за спожитий газ і нарахування штрафних санкцій.

Про новий порядок нарахування та виплати пільг

1 жовтня 2019 року набрала чинності постанова КМУ від 17.04.2019 р., №373, в частині затвердження Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі.

Система призначення, обліку та виплати пільгової знижки на сплату комунальних послуг у грошовій формі буде аналогічною субсидіям, з якою вже знайомі багато сімей в Україні.

Так, структурні підрозділи соціального захисту населення залежно від тарифу на комунальні послуги та з урахуванням встановлених державних соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування розраховують суму пільги.

Також при нарахуванні пільги структурними підрозділами враховується інформація від постачальників послуг про наявність заборгованості.

Постачальник природного газу не бере участі у визначенні пільги або обсягів газу, на які поширювалася пільга.

Постановою передбачено дві форми виплати пільг:

· у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Мінсоцполітики в АТ «Ощадбанк», які надалі перераховуються на рахунок надавача послуг;

· у готівковій формі, яка здійснюється через АТ «Ощадбанк» шляхом перерахування коштів на поточні рахунки пільговиків, відкриті в АТ «Ощадбанк».

Пільговики, яким надається пільга у грошовій формі, повинні сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми пільги, перерахованої управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг або виплаченої таким пільговикам готівкою.

Пільговик повинен повідомляти структурному підрозділу з питань соціального захисту населення про зміну всіх обставин, які впливають на надання пільг.

Підготували в ТОВ «Одесагаз-Постачання»

Фото: minsknews.by