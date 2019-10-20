У одесского Замка Монстров появился кототалисман (фото)

На благотворительном обеде во спасение Замка Монстров (дачи Анатра) мне в глаза бросился высокий пень, который был «украшен» ящиком. Вот, подумалось, могли бы ящик и убрать. Потом поняла: это какая-то задумка.

Задумка оказалась большим сюрпризом и подарком одесситам, еще одной изюминкой прошедшего благотворительного обеда. Но для начала — одна удивительная история.

Как рассказала глава БФ «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова, десять лет назад ее сестра подобрала несчастного котенка на улице. Не просто на улице. Какие-то «добрые ребята» играли им в футбол. Такая вот «доброта» иногда бывает, никуда не денешься от правды.

Девушка подобрала кота, в ветеринарной клинике ей сразу сказали: «Не жилец». Но девушка не сдалась. Она боролась за жизнь несчастного рыжего существа. «Не жилец» она слышала о своем питомце еще много раз, потом сказали, что вроде бы уже и жилец, но ведь ходить никогда не будет. А «не жилец» оказался и живучим, и стойким, и ходить начал, и теперь превратился в красивейшего рыжего кота. Зовут его Сифон.

Кот Сифон, кстати, по традиции первым зашел в обновляемую после долгого простоя дачу Анатра — как символ стойкости.

Узнав эту историю, скульптор Татьяна Штыкало сразу поняла, с кого она будет лепить своего 12-го уже по счету кота. И где именно на Кошачьей тропе, тропе наших одесских Мяук, появится ее новое творение.

Ящик с пня был снят — и перед всеми, кто собрался в этот день на этой исторической территории, предстал новый одесский скульптурный кот, достойный представитель удивительного семейства. Итак, кот Сифон теперь — в команде одесских котов в скульптуре.

Любуемся. Оно того стоит! Открывали кота под аплодисменты и слезы от только что прослушанной истории о стойком рыжем одесском коте Сифоне.

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