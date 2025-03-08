Как в сказке: с кухни — на бал

Ирина Попова (справа)

Из-за проблем со здоровьем жительница Болграда Ирина Попова нигде не работала. Впрочем, она взяла на себя все домашние хлопоты. А особенно ей по душе возиться на огороде.

— Я просто обожаю работать на земле, собственноручно выращивать овощи и зелень — это очень увлекательное дело, — эмоционально говорит Ирина, и ее глаза светятся радостью. — Важно и то, что это помогает экономить семейный бюджет, ведь на рынке цены на овощи сейчас «кусаются». Но год назад меня постигло большое горе — ушел из жизни мой муж… Встал вопрос — как жить дальше? И на что жить? Тогда я решилась устроиться на работу. Меня приняли в Болградский детский сад №11, теперь работаю на кухне посудомойкой. Никогда бы не подумала, что смогу все успеть — и на работе, и дома. Но, знаете, справляюсь! Работа в коллективе стала для меня глотком свежего воздуха — все девушки такие добрые, отзывчивые.

Кстати, когда я получила приглашение поехать в соседний город на «Вечер сияния», а это был рабочий день, работники кухни без колебаний отпустили меня и перемыли за меня всю посуду.

В этот день Ирина будто стала героиней сказки о Золушке, которая попала на бал. Но вместо кареты была прогулка на белом лимузине. А какие овации трудолюбивая дама услышала в свой адрес, когда шла по красной дорожке, как звезда Голливуда! В завершение всех почетных королей и королев вечера ждал банкет, концерт и веселые аниматоры.

Два диплома и искреннее сердце

Оксана Ялома (слева)

Жительница Болграда Оксана Ялома имеет некоторые нарушения опорно-двигательного аппарата, что не помешало ей получить два диплома, один из которых — по специальности «бухгалтер».

Как человек, который постоянно читает, изучает законодательство, она стала настоящей «энциклопедией» для членов общественной организации, объединившей в Болграде людей с инвалидностью.

— Мне часто звонят земляки со всевозможными вопросами о льготах, субсидиях и т.д., — рассказывает Оксана. — И хотя в последнее время после перенесенной болезни мне трудно разговаривать, я стараюсь предоставить консультацию по каждому вопросу. Подсказываю, в какие инстанции нужно обращаться, какие документы подготовить.

Оксане нравится, когда члены общественной организации собираются на «огоньки», рассказывают о своих достижениях и хобби, ведь людям с инвалидностью часто не хватает общения.

— Я приехала в Рени на «Вечер сияния» уже в третий раз, потому что очень люблю путешествовать, — рассказывает Оксана. — Когда была молодая, побывала во многих городах Украины. Путешествия — это новые впечатления, знакомства, знания. Считаю, что нужно стараться жить полноценной жизнью даже сейчас, во время такой страшной войны.

Неродная, но сестра для одинокого пенсионера

Николай Яшков с Людмилой Поливенко

Житель города Рени Николай Яшков уже пятнадцать лет живет один — жена умерла, а сыновья уже лет тридцать живут за границей.

— Я всю жизнь проработал в Ренийском порту докером, стал заслуженным донором Украины, — рассказывает о себе пенсионер, — Но с годами мое здоровье ухудшилось, получил инвалидность. В этом году мне «стукнет» 70 лет, тяжело ходить, поэтому сыновья купили мне квартиру на первом этаже. Но недолго я был на новом месте — вернулся в старую квартиру на четвертом этаже. Хотя мне и сложно ходить, но здесь все напоминает о счастливой жизни, когда вся семья была вместе. Я не смог бы справиться по хозяйству, если бы не моя добрая помощница Людмила Поливенко.

Это женщина удивительной души. Они с мужем Юрием создали патронатную семью. У нее под опекой всегда пять-шесть детей. Несмотря на это, она находит время и для меня — приносит продукты, лекарства. Я даже не обращаюсь в социальную службу — пока справляемся. Очень люблю ее пирожки — Люда и для своей семьи их готовит, и мне приносит. Вообще она замечательная хозяйка и мама. Я люблю, когда она ко мне заходит с детьми. Для меня они словно внуки. Некоторые люди думают, что Люда — моя родственница. К сожалению, это не так. Просто когда-то по соседству жил ее старший брат, мы дружили. Он уже ушел из жизни, и теперь Людмила опекает меня, чужого человека, как своего брата. Вот такая у нее искренняя душа.

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