Как в сказке: с кухни — на бал
Из-за проблем со здоровьем жительница Болграда Ирина Попова нигде не работала. Впрочем, она взяла на себя все домашние хлопоты. А особенно ей по душе возиться на огороде.
— Я просто обожаю работать на земле, собственноручно выращивать овощи и зелень — это очень увлекательное дело, — эмоционально говорит Ирина, и ее глаза светятся радостью. — Важно и то, что это помогает экономить семейный бюджет, ведь на рынке цены на овощи сейчас «кусаются». Но год назад меня постигло большое горе — ушел из жизни мой муж… Встал вопрос — как жить дальше? И на что жить? Тогда я решилась устроиться на работу. Меня приняли в Болградский детский сад №11, теперь работаю на кухне посудомойкой. Никогда бы не подумала, что смогу все успеть — и на работе, и дома. Но, знаете, справляюсь! Работа в коллективе стала для меня глотком свежего воздуха — все девушки такие добрые, отзывчивые.
Кстати, когда я получила приглашение поехать в соседний город на «Вечер сияния», а это был рабочий день, работники кухни без колебаний отпустили меня и перемыли за меня всю посуду.
В этот день Ирина будто стала героиней сказки о Золушке, которая попала на бал. Но вместо кареты была прогулка на белом лимузине. А какие овации трудолюбивая дама услышала в свой адрес, когда шла по красной дорожке, как звезда Голливуда! В завершение всех почетных королей и королев вечера ждал банкет, концерт и веселые аниматоры.
Два диплома и искреннее сердце
Жительница Болграда Оксана Ялома имеет некоторые нарушения опорно-двигательного аппарата, что не помешало ей получить два диплома, один из которых — по специальности «бухгалтер».
Как человек, который постоянно читает, изучает законодательство, она стала настоящей «энциклопедией» для членов общественной организации, объединившей в Болграде людей с инвалидностью.
— Мне часто звонят земляки со всевозможными вопросами о льготах, субсидиях и т.д., — рассказывает Оксана. — И хотя в последнее время после перенесенной болезни мне трудно разговаривать, я стараюсь предоставить консультацию по каждому вопросу. Подсказываю, в какие инстанции нужно обращаться, какие документы подготовить.
Оксане нравится, когда члены общественной организации собираются на «огоньки», рассказывают о своих достижениях и хобби, ведь людям с инвалидностью часто не хватает общения.
— Я приехала в Рени на «Вечер сияния» уже в третий раз, потому что очень люблю путешествовать, — рассказывает Оксана. — Когда была молодая, побывала во многих городах Украины. Путешествия — это новые впечатления, знакомства, знания. Считаю, что нужно стараться жить полноценной жизнью даже сейчас, во время такой страшной войны.
Неродная, но сестра для одинокого пенсионера
Житель города Рени Николай Яшков уже пятнадцать лет живет один — жена умерла, а сыновья уже лет тридцать живут за границей.
— Я всю жизнь проработал в Ренийском порту докером, стал заслуженным донором Украины, — рассказывает о себе пенсионер, — Но с годами мое здоровье ухудшилось, получил инвалидность. В этом году мне «стукнет» 70 лет, тяжело ходить, поэтому сыновья купили мне квартиру на первом этаже. Но недолго я был на новом месте — вернулся в старую квартиру на четвертом этаже. Хотя мне и сложно ходить, но здесь все напоминает о счастливой жизни, когда вся семья была вместе. Я не смог бы справиться по хозяйству, если бы не моя добрая помощница Людмила Поливенко.
Это женщина удивительной души. Они с мужем Юрием создали патронатную семью. У нее под опекой всегда пять-шесть детей. Несмотря на это, она находит время и для меня — приносит продукты, лекарства. Я даже не обращаюсь в социальную службу — пока справляемся. Очень люблю ее пирожки — Люда и для своей семьи их готовит, и мне приносит. Вообще она замечательная хозяйка и мама. Я люблю, когда она ко мне заходит с детьми. Для меня они словно внуки. Некоторые люди думают, что Люда — моя родственница. К сожалению, это не так. Просто когда-то по соседству жил ее старший брат, мы дружили. Он уже ушел из жизни, и теперь Людмила опекает меня, чужого человека, как своего брата. Вот такая у нее искренняя душа.
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