20-летняя одесситка стала обладательницей почетного титула на престижном конкурсе красоты (фото, видео)

Как рассказали организаторы «Мисс Вселенная Украина», с начала полномасштабной войны в Украине финал конкурса перешел в онлайн-формат без традиционного праздничного награждения.

«В такие сложные и темные для нашей страны времена мы не считаем уместным делать мероприятия развлекательного характера. Однако наша цель – напомнить миру об Украине и недопустимости полномасштабного вторжения россии в наше государство. Все усилия и ресурсы Оргкомитета мы направим на достойную подготовку украинки к выступлению на большой сцене конкурса «Мисс Вселенная»,

– отмечается в сообщении.

Решение провести отбор представительницы от Украины в режиме онлайн-собеседований, как и в прошлом году поддержали партнеры из Miss Universe (США). Отбор продолжался несколько месяцев, среди большого количества претенденток были замужние и разведенные женщины, матери с детьми.

По результатам полученных анкет, видеовизиток и проведенных собеседований, победительницей «Мисс Вселенная Украина»-2024 стала одесситка Алина Пономаренко.

«Нашей стране пока не до праздников, но нам нужно использовать все возможные средства, чтобы привлечь внимание к происходящим в Украине событиям. Наша миссия на международной арене – рассказать историю нашей страны и бороться за правду и мир, призывая мировое сообщество услышать голос нашего народа и призвать остановить россию и ее жестокую захватническую войну. В этом году, как и всегда, мы готовим очень мощную презентацию Украины на международном конкурсе»,

– поделилась президент конкурса «Мисс Вселенная Украина» Анна Филимонова.

20-летняя Алина Пономаренко окончила Национальный университет «Одесская юридическая академия» по специальности «Международная юстиция и право», а также имеет большой опыт работы моделью.

В прошлом году девушка одержала победу на конкурсе «Мисс Одесса»-2023 и вошла в ТОП-10 международного конкурса Miss Supertalent-2023 в Южной Корее.

Но Алина известна не только победами и участием в конкурсах красоты и моделинга – неотъемлемой частью ее жизни является благотворительность и социальная деятельность. Она создала социальную инициативу «Дерево любви», которая направлена на поддержку одесских бабушек и дедушек, нуждающихся в помощи, ведь после начала войны именно этот слой населения остался без внимания. И Алина вместе с единомышленниками организовала обеспечение старшего поколения медикаментами, продуктами питания и вещами первой необходимости. Они постоянно посещают пожилых людей, общается с ними, помогает им. Также победительница «Мисс Вселенная Украина»-2024 ведет блог и снимает ролики, вдохновляющие молодежь приобщаться к помощи пожилым людям.

Кроме инициативы «Дерево любви» Алина принимает участие в сборе средств для закупки необходимых вещей для военных и является донором крови.

«После полномасштабного вторжения потребность в донорской крови только возросла. Моя группа крови редкая, и поэтому я делюсь ею и рассказываю о важности такого добровольного донорства в своем блоге»,

– рассказывает девушка.

Победительница «Мисс Вселенная Украина»-2024 активно занимается спортом, в частности, художественной гимнастикой и йогой. Алина много читает, любит писать стихи и играть на пианино.

«Стать победительницей «Мисс Вселенная Украина» – это не просто победа в конкурсе красоты. Представлять Украину на «Мисс Вселенная» – большая честь для меня и возможность для нашей страны еще раз быть услышанными. О происходящем в Украине должны слышать даже со сцен конкурсов красоты. Моя мечта стать «Мисс Вселенная Украина» основывается на стремлении служить своей стране, поддерживать наших героев и помогать людям, нуждающимся в поддержке. Это возможность реализовать свою миссию – делать мир добрее, справедливее и человечнее»,

– делится своими впечатлениями Алина Пономаренко.

Финал крупнейшего мирового конкурса красоты Miss Universe-2024 состоится в конце года в Мексике.