Після російського полону та тривалого ремонту буксир «Яни Капу» повернувся до Одеси (відео)

Український рейдовий буксир «Яни Капу» після повернення з російського полону та тривалого ремонту у військово-морській базі м. Очаків повернувся до Одеси.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Екіпаж буксира провів серйозну роботу з його відновлення, щоб перебазувати до військово-морської бази «Південь» для продовження ремонтних робіт. Про це повідомляє Телерадіостудія Міноборони України «Бриз».

Прибули своїм ходом та пришвартувалися самостійно. Керував переходом рейдового катеру його перший командир Юрій Будзило. Розповідає, що роботи було багато — відновили ті пошкоджені місця, де були тарани, коли їх намагалися зупинити кораблі ФСБ Російської Федерації.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року корабельна група ВМС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» та рейдового буксиру «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря. В міжнародних водах в районі Керченської протоки прикордонна корабельна група Російської Федерації у складі кораблів, винищувачів та вертольотів здійснила напад на українські кораблі та, застосувавши зброю, захопила в полон 24 членів екіпажів, троє з них зазнали поранення.

Російський корабель «Дон» двічі таранив український рейдовий буксир «Яни Капу», внаслідок чого було пошкоджено головний двигун, обшивку і леєрну огорожу, втрачено рятувальний пліт.

Українські екіпажі провели у полоні 10 місяців. У травні 2019-го Міжнародний трибунал з Морського права постановив, що Російська Федерація повинна негайно звільнити українських моряків і повернути захоплені катери та буксир.

У вересні Росія передала Україні військовополонених членів екіпажів, а кораблі повернула тільки через місяць, 18 листопада 2019 року, у розбитому та розкраденому стані. 20 листопада вони прибули в Очаків і стали на ремонт тільки після проведення слідчих дій та балістичної експертизи.

Виконуючий обов’язки командира рейдового буксиру «Яни Капу» Юрій Будзило розповідає:

– Було відремонтовано управління головними двигунами, мідь повирізали, ми її замінили. Потім збирали докупи частково розібрані двигуни — робили все для того, щоб буксир вийшов в море і виконував поставлені завдання.

Рейдовий буксир «Яни Капу» названий так на честь міста, що розташоване на півночі окупованого Криму, у перекладі з кримсько-татарської означає Нові ворота.

Фото: Український мілітарний портал

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