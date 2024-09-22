Война, день 942: Украина может получить два новых типа истребителей

Ситуация на фронте остается сложной

По обновленным данным Генштаба ВСУ, ситуация на фронте сейчас сложная. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, постоянно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу максимальные потери.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновения. Враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением десяти ракет, а также 77 авиаударов, в том числе сбросил 116 управляемых авиабомб. Кроме того, произвел более 5000 обстрелов, из них 175 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения более 1570 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть вражеских пунктов управления разных типов, 18 районов сосредоточения личного состава, два места нахождения вооружения и военной техники и четыре артиллерийские системы противника.

По информации DeepState, ВСУ вернули контроль над позициями вблизи Зализнянского Донецкой области и продвинулись вглубь Курской области.

В то же время враг продвинулся около Кругляковки, Клещеевки, Красногоровки, Острого, в Невском, Северном и Торецке.

Ночью над Украиной сбили семь десятков «шахедов»

Как сообщают в Воздушном командовании «Юг», в ночь на 22 сентября 2024 года противник нанес удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также выпустил по территории Украины 80 ударных беспилотников (БпЛА) типа «Shahed».

В результате противовоздушного боя удалось сбить 71 «шахед», еще шесть БпЛА были локационно потеряны в результате противодействия РЭБ.

Противовоздушная оборона работала в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Херсонской и Николаевской областях.

Не F-16 едиными: Украина ведет переговоры о получении новых истребителей

В то же время, как заявил в эфире телемарафона глава Минобороны Рустем Умеров, Украина ведет переговоры о поставках нескольких типов истребителей для достижения превосходства над врагом.

По словам Умерова, этим летом Украина получила от союзников первые F-16, однако их недостаточно, чтобы получить преимущество над рф в воздухе. Поэтому страна ведет переговоры с партнерами о поставках западных истребителей еще двух типов – Gripen и Eurofighter.

Сейчас западным партнерам объясняют, сколько авиационных бригад и самолетов нужно Украине. Министр отметил, что в прошлом году основное внимание было на обучении пилотов и создании инфраструктуры, но в этом году целью является обеспечение превосходства в воздухе.

«Сейчас у нас уже есть от партнеров то, что они дают нам обязательство по F-16, также дают по «миражам» (Mirage-2000 – ред.). Консультации идут по Gripen, консультации идут по Eurofighter. То есть это очень хороший список платформ, и мы обсуждаем, когда они уже начнут», – сказал глава Минобороны.

Он выразил надежду, что в скором времени Украина получит первые результаты переговоров, которые можно будет анонсировать.

Потери врага на утро 22 сентября 2024

По данным Генштаба, за минувшие сутки наши силы обороны ликвидировали еще 1500 оккупантов.

В технике враг, ориентировочно, потерял:

22 танка;

52 бронемашины;

63 артиллерийских системы;

2 РСЗО;

67 БпЛА;

57 транспортных средств;

19 единиц спецтехники.

Фотоколлаж с сайта Главред