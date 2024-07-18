Где обновить военно-учетные данные тем, кто не сделал этого вовремя

Где обновить военно-учетные данные тем, кто не сделал этого вовремя

С 17 июля обновить военные-учетные данные в Центрах предоставления административных услуг больше невозможно. Сделать это можно только в ТЦК и СП и приложении Резерв+.

16 июля завершился 60-дневный период предоставления услуги по уточнению данных военнообязанных в ЦПАПах.

Одесская область вошла в пятерку самых активных регионов страны по уточнению учетных данных военнообязанных через ЦПАП.

За этот период более 80 тысяч жителей Одесской области выполнили норму закона и уточнили учетные данные быстро и удобно в Центрах предоставления админуслуг, сообщили в Одесской облгосадминистрации.

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Два месяца работники ЦНАПов по всей стране помогали украинцам уточнять персональные данные, чем разгрузили работу ТЦК.

В Одесской области к процессу приобщили 495 администраторов.

В последние две недели количество обращений в Центры предоставления админуслуг увеличилось в 4 раза, поэтому работники ЦПАП продолжали работать даже в выходные.

«Многие, очевидно, откладывали это на последний момент или рассчитывали на то, что инициативы депутатов, которые предлагали продлить эти сроки, будут поддержаны. Но сейчас мы имеем такую ситуацию, к сожалению, что во время жары люди стоят в очередях», — сказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона «Единые новости».

По его словам, те, кто не обновил свои военно-учетные данные вовремя, могут получить штрафы. Однако эти штрафы не будут рассылать автоматически.

По данным Минобороны, около 4,5 млн украинцев уже обновили свои военно-учетные данные. Из них 3 млн 200 тыс. сделали это через Резерв+ и получили возможность загрузить электронные военно-учетные документы.

 

 

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