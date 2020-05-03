Одесская музейная кошка Маруся стала героиней комиксов (фото)

Одесский муниципальный музей личных коллекций им. А. В. Блещунова выпускает серию комиксов, героиней которых стала кошка Марисель Дворская-Брехунец.

Как сообщают в Музее, «мы — первый в Украине музей, который выпускает музейные комиксы. Автором иллюстраций стала заведующая выставками Дома Блещунова, художница Мария Апрятова. Героиня комиксов — Марисель Дворская-Брехунец, а ее прототип — наша музейная кошка Маруся Дворская-Брехунец».

Насчет достоверности изображенного на комиксах и происходящих событий в музее, художница говорит, что сложно обещать фактический реализм в мире, где коты ходят на задних лапах: «Но такие ситуации случаются! Возможно, кому-то все это напомнит истории из собственной жизни и поможет улыбнуться».

Улыбнуться — это для всех нас сейчас очень важно, и комиксы с кошкой Марусей (ой, простите, Марисель!) — еще один вклад в поднятие настроения одесситам, которые, как известно, ну просто обожают хвостатых мурлык.

– Объем серии будет зависеть от успешности у зрителей, но пока художница готовит несколько графических историй о посетителях, забавных случаях из музейной жизни, а также небольшие памятки о том, как сделать посещение музея более интересным и приятным. Все комиксы мы будем постепенно выкладывать на наших страницах, — сообщают в Одесском муниципальном музее личных коллекций им. А. В. Блещунова.

Фото — с ФБ-страницы Одесского муниципального музея личных коллекций им. А. В. Блещунова.

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