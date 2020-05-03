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Новости Одессы и Одесской области

Одесская музейная кошка Маруся стала героиней комиксов (фото)

Одесская музейная кошка Маруся стала героиней комиксов (фото)

Одесский муниципальный музей личных коллекций им. А. В. Блещунова выпускает серию комиксов, героиней которых стала кошка Марисель Дворская-Брехунец.

Как сообщают в Музее, «мы — первый в Украине музей, который выпускает музейные комиксы. Автором иллюстраций стала заведующая выставками Дома Блещунова, художница Мария Апрятова. Героиня комиксов — Марисель Дворская-Брехунец, а ее прототип — наша музейная кошка Маруся Дворская-Брехунец».

Насчет достоверности изображенного на комиксах и происходящих событий в музее, художница говорит, что сложно обещать фактический реализм в мире, где коты ходят на задних лапах: «Но такие ситуации случаются! Возможно, кому-то все это напомнит истории из собственной жизни и поможет улыбнуться».

Улыбнуться — это для всех нас сейчас очень важно, и комиксы с кошкой Марусей (ой, простите, Марисель!) — еще один вклад в поднятие настроения одесситам, которые, как известно, ну просто обожают хвостатых мурлык.

– Объем серии будет зависеть от успешности у зрителей, но пока художница готовит несколько графических историй о посетителях, забавных случаях из музейной жизни, а также небольшие памятки о том, как сделать посещение музея более интересным и приятным. Все комиксы мы будем постепенно выкладывать на наших страницах, — сообщают в Одесском муниципальном музее личных коллекций им. А. В. Блещунова.

Фото — с ФБ-страницы Одесского муниципального музея личных коллекций им. А. В. Блещунова.

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