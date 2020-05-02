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Новости Одессы и Одесской области

Впродовж дня на Куликовому полі поліцейські виявили сімох правопорушників

Впродовж дня на Куликовому полі поліцейські виявили сімох правопорушників

Станом на 21:00 поліцейські виявили сімох порушників адміністративного законодавства. Відносно них складено десять протоколів.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

За перебування у громадському місці у стані алкогольного сп’яніння один із порушників понесе відповідальність за ст.178 КУпАП. Відносно іншого одесита складено відразу два протоколи: за дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП) та злісну непокору поліцейським (ст.185 КУпАП). Чоловік намагався силоміць пройти на територію Куликового поля, нецензурно лаючись та не реагуючи на законні вимоги правоохоронців. І нарешті ще двоє порушників, які з лайкою та бійкою спробували потрапити на Куликове поле якраз під час його санітарної обробки, – за ст. 173 КУпАП.

Як повідомлялося раніше, на трьох інших порушників адміністративного законодавства поліцейські склали загалом п’ять протоколів за статтями 173, 185, 178 та 44-3 КУпАП.

Фото: ГУНП

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