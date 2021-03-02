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Первый и единственный президент СССР Горбачев празднует 90 лет: факты о политике (видео)

Первый и единственный президент СССР Горбачев празднует 90 лет: факты о политике (видео)

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев стал рекордсменом среди экс-правителей Советского союза, дожив до 90-лет. Сегодня у него день рождения. 

Например, Владимир Ленин прожил 53 года, до 74 лет дожил советский вождь Иосиф Сталин. Председатель Совета министров СССР Георгий Маленков умер на 87-м году жизни, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС) Никита Хрущев — в 77 лет. Правивший после него генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев скончался на 76-м году жизни, пришедший после Юрий Андропов — в 69 лет.

Горбачев отметит свой 90-летний юбилей в Zoom. Он намерен провести праздник со своими близкими, друзьями и соратниками.

Горбачев возглавлял СССР с 1985 года и до его распада в 1991-м. Должность президента СССР Горбачев занимал в 1990 – 1991 годах.

Что произошло в СССР и мире при участии Горбачева? 

  • Масштабная попытка реформирования советской системы («Перестройка»).
  • Введение в СССР политики гласности, свободы слова и печати, демократических выборов, реформирования социалистической экономики в направлении рыночной модели хозяйствования (концепция экономических реформ 1987 года предполагала вхождение в рыночные отношения в отдалённом будущем), которая привела к глубокому экономическому кризису.
  • Антиалкогольная компания
  • Окончание Холодной войны.
  • Вывод советских войск из Афганистана (1989).
  • Отказ от государственного статуса коммунистической идеологии и преследования инакомыслящих.
  • Распад СССР и Варшавского блока в результате перехода СССР и социалистических стран Восточной Европы к рыночной экономике и демократии.

Горбачев родился в Ставропольском крае России. Работал комбайнером, окончил МГУ. В 1966 году возглавил Ставропольский край. Рассматривался как кандидат на работу в КГБ, а также на пост Генпрокурора СССР. С 1978 года начал карьеру в Москве, в ЦК КПСС. в 1985 году возглавил СССР, став Генеральным секретарем ЦК КПСС.

7 ноября 1990 года слесарь Александр Шмонов совершил неудачное покушение на Горбачёва.

Основатель Горбачёв-Фонда. С 1993 года соучредитель ЗАО «Новая ежедневная газета» (см. «Новая газета») и член редакционного совета. Владеет 10 % акций издания.

Имеет значительный ряд наград и почётных званий. Наиболее известная награда — Нобелевская премия мира 1990 года.

Осенью 2018 года в прессе упоминалось о том, что Горбачёв живёт в местечке Роттах-Эгерн (Бавария), где приобрёл недвижимость, известную как «Замок Хубертус». Выпустил книгу актуальных политических размышлений под названием «Горбачёв в меняющемся мире».

Фото: РБК

 

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