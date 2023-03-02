Фотофакт: на одесском Приморском бульваре включили иллюминацию

Вечером четверга, 2 марта, Приморский бульвар в Одессе снова осветила разноцветная иллюминация, как в старые добрые довоенные и «доблэкаутные» времена. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

При этом, как можно заметить на опубликованных в сети фото, бульвар этим вечером непривычно безлюдный.

«Может мы чего-то не знаем?» – интересуются одесситы.

В то же время другие горожане в недоумении: «Кучеряво живем!», «А как же экономия?»

Как сообщалось ранее, на сегодняшний день НЭК «Укрэнерго» не предоставлял Одесской области лимиты на потребление электроэнергии, и в домах у большинства горожан в настоящее время есть свет.

Также напомним, что с сегодняшнего дня в Одессе открыли для проезда в транзитном режиме улицу Приморскую.