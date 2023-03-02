Напоминаем о передаче показателей счетчиков воды за февраль

В Одессе хотят переименовать 2 района Депутатам Одесского городского совета будут рекомендовать два района города – Суворовский и Малиновский.

Такое решение принято сегодня, 2 марта 2023 года, на заседании историко-топонимической комиссии, сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно». ПОДРОБНЕЕ

Чем бродячие собаки Одессы удивили журналиста из Херсона Как местные власти решили проблему агрессивных бродячих собак в Одессе и Херсоне. Сравнение и взгляд со стороны от херсонского журналиста, а ныне вынужденного переселенца в Одесскую область Валерия Боянжу ПОДРОБНЕЕ