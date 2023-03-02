Напоминаем о передаче показателей счетчиков воды за февраль

Инфоксводоканал напоминает, что для удобства потребителей оптимизировали сроки передачи показателей счетчиков холодной воды — с 01 по 04 число месяца, следующего за отчетным. В другие дни передача показателей будет невозможна.
Таким образом, одесситы должны с 1 по 4 марта предоставить водоканалу показатели счетчиков воды за февраль.
Чтобы избежать нагрузки на телефонные линии контакт-центра и очередей советуем передавать показатели через
- личный кабинет на сайте http://infoxvod.com.ua,
- чат боты Вайбер (viber://pa?chatURI=infoxvodokanal) и Телеграмм https://t.me/InfoxvodokanalBot,
- автоответчик контакт-центра по номерам ☎️ 705-55-05, 068-905-55-05, 093-17-00-155, 066-905-55-05.
Ежемесячная передача показателей счетчика воды гарантирует корректность начислений за потребленные услуги. Если потребитель не передает показатели счетчиков воды, то начисление производится по среднему объему потребления указанного домовладения с учетом последних 12 месяцев. Полученные счета должны быть уплачены до 20 числа, иначе возникает задолженность за услуги водопользования.