Добрели мы с вами по Одессе до 11-й Суворовской улицы, которая теперь – Яна Длугоша. Кто такой, почему не знаю? Понятное дело, ныряю с разбегу в Википедию.

Хроники Длугоша помогли узнать настоящий возраст Одессы

Там ссылка на новость, что «В Одессе появится больше улиц в честь УКРАИНСКИХ деятелей». В списке предстоящих (на тот период) переименований – появление улицы Яна Длугоша (1415-1480 гг, Польша).

Супер, идем дальше в поисках не только «украинскости» этого почтенного пана, но и его «одесскости». Ведь, как-никак, но всезнайка-Википедия подсказывает, что в настоящий момент на всей территории Украины улица Яна Длугоша наличествует только в Одессе.

Была еще в период между Первой и Второй мировыми войнами во Львове такая улица, но сейчас она – Кирилла и Мефодия. И еще в Луцке в тот же период была улица Яна Длугоша, сейчас она Мельничная. А каким же боком тут Одесса? Не понимаю я, узколобый! Но – ура! – все же докопался до глубины глубин логики тех, кто «продавил» в Одессе это переименование.

Пан Длугош – автор 12-томных «Анналов или Хроники великих королей Польши». Так вот, в этой работе упоминается в хронологии 1415 года королевский порт Качубеев, что является древнейшим упоминанием о Хаджибее – предшественнике Одессы. Вот такая она, «одесскость» Длугоша…

Справка из Википедии: Хаджибей (турецк., крымскотатарск.) Другие названия, встречающиеся в исторической литературе – Гаджибей, Качибей (польск. Cacybei, Cacubius), Коцюбеев (укр. Коцюбіїв), Какубия – известное с XIV века поселение (каменный зАмок, стоянка для судов и порт), находившееся на берегу Одесского залива, на месте современного города Одессы. Поселение было разрушено и запустело в XV веке (по иной гипотезе – во второй половине XVI века) и было возрождено при Османской империи в XVIII веке.

Поэтому труд Длугоша сейчас – главное свидетельство и аргумент того, что возраст Одессы намного больше, чем тот, который называют стороники российско-имперской версии об основании города Екатериной ІІ в 1794 году. Порт и город на этом месте существовали задолго до этого.

Кому интересны подробности, прочитать об этом можно вот в этих наших публикациях:

Жизнь Яна Длугоша

Родился историк в дворянской семье среднего достатка, один из 12-ти детей. Родителям, назвавшим его Яном, настолько, вероятно, нравилось это имя, что они, «сочинив» впоследствии еще трех парней, всем им дали имя Ян. Потому наш герой подписывал в зрелом возрасте свои труды как Ян Длугош Старший.

Получил образование в Краковском университете, где изучал диалектику и философию, был принят на должность секретаря краковского епископа. С 1467 года на него была возложена обязанность учителя королевских детей. Незадолго до смерти он был избран львовским архиепископом, но, не дождавшись посвящения, умер.

Среди множества его сочинений наиболее известны «Анналы, или хроники великих королей Польши» в 12 книгах, называемые обычно «Хроникой Длугоша». Эту наиболее полную польскую средневековую хронику он писал с 1455 по 1480 годы на латинском языке по типу сочинения римлянина Тита Ливия, поклонником которого был Длугош. Если в нескольких словах, то им была проведена огромная работа, его фундаментальный труд пролил свет на многие нюансы истории Польши и далеко не только Польши.

Ну и в завершение хочу с настойчивостью древнеримского сенатора Марка Порция Катона обратиться к господам, курирующим переименование улиц в Одессе. Напомню, этот Катон каждое свое выступление в сенате заканчивал словами: «Карфаген должен быть разрушен!» Так вот вам мое, не первый раз высказываемое мнение: улица Сегедская в Одессе должна быть переименована!

Тот, кто считает, что венгерский город Сегед по-прежнему побратим украинской Одессы, пусть опохмелится! Что должен еще сотворить венгерский пахан Орбан, чтобы доказать свою ненависть к Украине?! Подтереться нашим флагом? Ожидайте и этого, уже не долго! В «братском» Сегеде были по этому поводу народные волнения? Ага, щас!

Как, кстати, и в венгерском Залаэгерсег – так называемом побратиме моего родного израненного Херсона. Там тоже улица испоганена табличками с названием города – «побратима». И с этим пора что-то делать!

Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса