Здание Управления Одесской железной дороги строил знаменитый архитектор

На Привокзальной площади в Одессе находится здание Управления Одесской железной дороги, в котором сейчас размещаются железнодорожные административные службы и общественные организации. Однако первоначальное назначение этого сооружения и его вид были совсем другими.

В 1864 году в стране была учреждена новая система судебных органов, которую официально стали называть Судебными установлениями. И в каждом крупном городе империи стали появляться здания, где размещали местные суды, канцелярии и прочие родственные службы. Такие сооружения намеренно создавали величественными, монументальными, чтобы показать мощь государственной судебной системы и вызвать у человека трепет перед законом. Здание для судебных организаций в 1893 году было построено и в Одессе. Оно так и называлось — здание Судебных установлений.

Его первоначальный проект разрабатывал архитектор Василий Пруссаков, а дорабатывал его и руководил всеми работами Николай Толвинский — архитектурная звезда Одессы. Кстати, он также был членом строительной комиссии, которую создали в Одессе в 1896 году для постройки учебных корпусов Новороссийского университета, и проектировал здание научной библиотеки.

Интерьер здания Судебных установлений был не менее впечатляющим, чем фасад: мраморные лестницы, лепнина на потолке, мозаичные полы везде, кроме залов заседаний, где, вероятно, в целях экономии, постелили линолеум. На первом этаже располагался зал заседаний по делам о преступлениях, совершенных в Одесском уезде, на втором этаже — залы для заседания по гражданским и уголовным делам, а также кабинет присяжных поверенных.

В вестибюле третьего этажа на черном каменном пьедестале стоял бронзовый памятник Александру ІІ, который держал в руке свиток законов. Он был отлит в мастерской известного одесского скульптора Бориса Эдуардса.

Когда в 1950-х годах здание восстанавливали, в центральной части фасада надстроили еще один этаж, а скульптуры с крыши исчезли. Сейчас это здание считается памятником архитектуры и градостроительства местного значения.

Источник: histodessa.ru.