Ключевые моменты:

Партия «Наш край» под руководством нардепа Антона Киссе объявила о самороспуске.

Решение объяснили «критическим репутационным ущербом», несмотря на победу в судах.

В партии заявили, что исключили коллаборационистов, а 926 членов добровольно ушли на фронт.

Политсила существовала с 2011 года, а запрет на ее деятельность в 2024 году был успешно обжалован.

Решение о самороспуске политсилы “Наш Край” опубликовано на сайте партии.

Такой шаг объяснили «критическим репутационным ущербом», несмотря на то, что Верховный Суд ранее признал проукраинскую позицию политсилы и отменил запрет на ее деятельность.

В заявлении партии говорится, что после исков Минюста о запрете и кампании травли в медиа организация оказалась в ситуации, когда «несколько предателей или коллаборационистов бросили тень на всю команду».

“Рассматриваем эту атаку исключительно как поиск чиновниками «хайпа» и попытку выслужиться. Во время войны мы считаем недопустимым участвовать в политических распрях, которые разъединяют страну”, – говорится в сообщении.

В заявлении партии подчеркнули, что из рядов исключили тех, кто сотрудничал с россиянами, а 926 партийцев добровольно ушли на фронт с первых дней полномасштабной войны.

»Недопустимо, чтобы несколько предателей или коллаборационистов бросали тень недоверия на всю организацию, к которой они принадлежали. Герои, которые воюют на фронте, должны получить награды и отличия, а коллаборационисты — сроки заключения», — говорится в заявлении.

Все остаточные средства с партийных счетов, согласно опубликованной информации, будут направлены на нужды Вооруженных сил Украины.

Партия «Наш край» была официально зарегистрирована в 2011 году под названием «Блоковая партия», а с 2014-го выступала под нынешним названием.

Основатель партии, Антон Киссе, был членом «Партии регионов» до 2014 года, а затем трижды переизбирался народным депутатом. Киссе также известен своей критикой закона об образовании 2017 года, аргументируя, что он ограничивает права национальных меньшинств на изучение родного языка.

В 2024 году деятельность политсилы пытались запретить через суд, но решение было успешно обжаловано — это был первый случай подобного восстановления в Украине.

