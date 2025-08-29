отключение света

Ключевые моменты:

  • Часть Одессы в пятницу, 29 августа, осталась без света. 
  • Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
  • Отключения коснулись абонентов Южного и Северного РЭС.

Южный РЭС

Работы до 18:00:

  • Айвазовского, 72а, 84в,
  • Академическая, 1/16, 5, 14, 24, 24а, 29, 30а, 34в, 36, 37, 39/2, 47, 47а, 48г, 52а,
  • Архитектурная, 10-14,
  • Г. Ахматовой ,
  • Баштанная,
  • Вазова, 9,
  • Ак. Вернадского,
  • Вертелецкого, 7б,13,
  • Дмитриевская, 5В,
  • Драгоманова, 1-25,
  • Кавунова, 1-18,
  • Цветочная, 4,
  • Китобойная,
  • Костанди,
  • Крымская, 1,3,3/корп.1,
  • Куприна,
  • Левитана, 19/корп.3, 19/4,19/5,
  • Левкоева, 1,7,7а,
  • Лядовая,
  • Научная,
  • Немировича-Данченко 10,11,16,
  • Окружная,
  • Педагогическая, 21,
  • Планетная,
  • Прорезная, 5,5А, 
  • Равенства, 2- 28,
  • Рясная,
  • Собинова, 15,15/корп.3, 15а, 20,
  • Сумская, 24-56, 31-69,
  • Флотская,
  • Харьковская,
  • Черниговская,
  • С.Шелухина,
  • Юннатский, 1-15,
  • Ялинковая,
  • дорога Фонтанская, 129,
  • Костанди, дом 60,
  • пер. 1-й Академический, 1-21/б,
  • пер. 1-й Китобойный, 4-42,
  • пер. 1-й Равенства, 1-8, 98, 106,
  • пер. 1-й Рясный, 1-15,
  • пер. 1-й Юннатов, 1-12б/корп.2,
  • пер. 2-й Академический, 2–6,
  • пер. 2-й Китобойный, пер. 2-й, 3-й Костанди,
  • пер. 2-й, 3-й Украинский,
  • пер. Безымянный,
  • пер. Биологический,
  • пер. Ипподромный, 10,
  • пер. Исторический,
  • пер. Климовича, 2-8,
  • пер. Крымский,
  • пер. В. Кричевского, 2-7А,
  • пер. Лазурского, 2А,3,
  • пер. Львовский,  76,
  • пер. Математический,
  • пер. Молокова,
  • пер. Новоукраинский 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
  • пер. Славы, пер. Философский, 1,2,3,5,7,
  • пер. Флотский, 17,
  • пер. Черниговский,
  • пер. Чеховского, 1-8,
  • пер. П. Чубинского, 3-7Г

Северный РЭС

Работы до 18:00:

  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, Садовая,
  • линия 2-я Суворовская, 12,
  • Архитектора Нештурхи,
  • В. Бувалкина,
  • Известковая, 
  • Вапняное Селище,
  • Большая Садовая,
  • В. Винниченко,
  • Высокая, 1-20,
  • Витрогонова,
  • Глаубермана,
  • Гордиенко,
  • Грина,
  • Донецкая,
  • Дорожная, 1-22,
  • П. Ивахненко,
  • Керченская, 27-62,
  • Кишиневская, 2-24,
  • П.Клепацкого, 17,
  • Профессора Коровицкого, 115-151,
  • Коцюбинского, 1-21,
  • О. Кошица,
  • Ю. Крашевского, 7-21,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Листвяная, 10б,
  • Летняя, 23-41,
  • И. Луценко, 1, 1а,
  • И. Мазепы,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская,
  • Матюшенко,
  • Мациевской, 1-44,
  • ул. Минаевская, 2- 50,
  • Похилая, 17/1,
  • Неждановой,
  • Озерная 26-66,
  • ул. Орлика Пилипа,
  • Пассионарии, 1-73,
  • ул. Украинской Леси, 10, 11, 11А, 12, 20;
  • пер. 1-й Дунаевского, 1-6,
  • пер. 1-й Керченский, 3-11,
  • пер. 1-й Наявный, 3-7,
  • пер. 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • пер. 2-й Наявный, 1-12а,
  • пер. 3-й Дунаевского, 1-16,
  • пер. 3-й Керченский, 3,4,6;
  • пер. 3-й Наявный, 1-9,
  • пер. 4-й Наявный, 2-7б,
  • пер. 5-й Наявный, 1-5а,
  • пер. 6-й Наявный, 2-9а,
  • пер. 7-й Наявный, 10а, 10б, 10в;
  • пер. Квантовый, 1-27,
  • пер. Одесский, 3-7,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52,
  • спуск Латвийский, 1-27.

