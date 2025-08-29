Ключевые моменты:
- Часть Одессы в пятницу, 29 августа, осталась без света.
- Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
- Отключения коснулись абонентов Южного и Северного РЭС.
Южный РЭС
Работы до 18:00:
- Айвазовского, 72а, 84в,
- Академическая, 1/16, 5, 14, 24, 24а, 29, 30а, 34в, 36, 37, 39/2, 47, 47а, 48г, 52а,
- Архитектурная, 10-14,
- Г. Ахматовой ,
- Баштанная,
- Вазова, 9,
- Ак. Вернадского,
- Вертелецкого, 7б,13,
- Дмитриевская, 5В,
- Драгоманова, 1-25,
- Кавунова, 1-18,
- Цветочная, 4,
- Китобойная,
- Костанди,
- Крымская, 1,3,3/корп.1,
- Куприна,
- Левитана, 19/корп.3, 19/4,19/5,
- Левкоева, 1,7,7а,
- Лядовая,
- Научная,
- Немировича-Данченко 10,11,16,
- Окружная,
- Педагогическая, 21,
- Планетная,
- Прорезная, 5,5А,
- Равенства, 2- 28,
- Рясная,
- Собинова, 15,15/корп.3, 15а, 20,
- Сумская, 24-56, 31-69,
- Флотская,
- Харьковская,
- Черниговская,
- С.Шелухина,
- Юннатский, 1-15,
- Ялинковая,
- дорога Фонтанская, 129,
- Костанди, дом 60,
- пер. 1-й Академический, 1-21/б,
- пер. 1-й Китобойный, 4-42,
- пер. 1-й Равенства, 1-8, 98, 106,
- пер. 1-й Рясный, 1-15,
- пер. 1-й Юннатов, 1-12б/корп.2,
- пер. 2-й Академический, 2–6,
- пер. 2-й Китобойный, пер. 2-й, 3-й Костанди,
- пер. 2-й, 3-й Украинский,
- пер. Безымянный,
- пер. Биологический,
- пер. Ипподромный, 10,
- пер. Исторический,
- пер. Климовича, 2-8,
- пер. Крымский,
- пер. В. Кричевского, 2-7А,
- пер. Лазурского, 2А,3,
- пер. Львовский, 76,
- пер. Математический,
- пер. Молокова,
- пер. Новоукраинский 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
- пер. Славы, пер. Философский, 1,2,3,5,7,
- пер. Флотский, 17,
- пер. Черниговский,
- пер. Чеховского, 1-8,
- пер. П. Чубинского, 3-7Г
Северный РЭС
Работы до 18:00:
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, Садовая,
- линия 2-я Суворовская, 12,
- Архитектора Нештурхи,
- В. Бувалкина,
- Известковая,
- Вапняное Селище,
- Большая Садовая,
- В. Винниченко,
- Высокая, 1-20,
- Витрогонова,
- Глаубермана,
- Гордиенко,
- Грина,
- Донецкая,
- Дорожная, 1-22,
- П. Ивахненко,
- Керченская, 27-62,
- Кишиневская, 2-24,
- П.Клепацкого, 17,
- Профессора Коровицкого, 115-151,
- Коцюбинского, 1-21,
- О. Кошица,
- Ю. Крашевского, 7-21,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Листвяная, 10б,
- Летняя, 23-41,
- И. Луценко, 1, 1а,
- И. Мазепы,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская,
- Матюшенко,
- Мациевской, 1-44,
- ул. Минаевская, 2- 50,
- Похилая, 17/1,
- Неждановой,
- Озерная 26-66,
- ул. Орлика Пилипа,
- Пассионарии, 1-73,
- ул. Украинской Леси, 10, 11, 11А, 12, 20;
- пер. 1-й Дунаевского, 1-6,
- пер. 1-й Керченский, 3-11,
- пер. 1-й Наявный, 3-7,
- пер. 2-й Дунаевского, 1-12в,
- пер. 2-й Наявный, 1-12а,
- пер. 3-й Дунаевского, 1-16,
- пер. 3-й Керченский, 3,4,6;
- пер. 3-й Наявный, 1-9,
- пер. 4-й Наявный, 2-7б,
- пер. 5-й Наявный, 1-5а,
- пер. 6-й Наявный, 2-9а,
- пер. 7-й Наявный, 10а, 10б, 10в;
- пер. Квантовый, 1-27,
- пер. Одесский, 3-7,
- просп. Князя Владимира Великого, 52,
- спуск Латвийский, 1-27.