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Предатель Боделан-младший открыл в Москве выставку украденных картин одесского художника

Предатель Боделан-младший открыл в Москве выставку украденных картин одесского художника

Сын экс-мэра Одессы, бывший начальник управления ГСЧС в Одесской области Владимир Боделан вместе с еще одним предателем Украины – так называемым главой администрации Херсонщины Владимиром Сальдо открыли в Москве выставку картин одесского художника Альбина Гавдзинского. Ранее эти работы российские оккупанты вывезли из галереи имени художника в Новой Каховке.

Об этом сообщила внучка Альбина Гавдзинского, искусствовед и директор одесской галереи «Дом художников» Линда Страутман, ссылаясь на российское информагентство ТАСС.

«Больше двух лет прошло после исчезновения 300 картин народного художника Украины Альбина Станиславовича Гавдзинского (1923-2014) из галереи его имени в городе Новая Каховка. И вот…», – написала она в Facebook.

Владимир Боделан на выставке в Москве

Слева — Владимир Боделан

По информации российских медиа, «всплывшие» в Москве украденные работы, посвященные строительству Каховской ГЭС, демонстрируют на выставке «Всегда Новая Каховка» в центральном офисе компании «Транснефть». При этом автора картин стыдливо поименовали «советским художником», не упомянув о том, что Гавдзинский носил звание народного художника Украины.

Новость у ТАСС

В то же время, как отмечают в комментариях на странице Линды Страутман, в том, что украденные полотна Гавдзинского из галереи его имени в Новой Каховке, неожиданно «всплыли» в Москве, есть и положительный момент: стало быть, они сохранились и не погибли ни от «прилетов» неподалеку от галереи, ни от наводнения после подрыва Каховской ГЭС.

Кто такой Владимир Боделан

Владимир Боделан – сын бывшего мэра Одессы Руслана Боделана, бывший начальник управления ГСЧС в Одесской области.

Следователи считают, что его бездействие привело к массовой гибели людей 2 мая 2014 года. Находясь на Куликовом поле и наблюдая за развитием событий, Боделан запретил пожарным экипажам выезжать к горящему Дому профсоюзов. И первые пожарные машины прибыли к зданию только через 40 минут после начала пожара.

В мае 2014 года Боделан был отстранен от занимаемой должности, а в сентябре – окончательно уволен.

После трагических событий бывший глава ГСЧС переехал в Крым. Летом 2017 года появилась информация, что Владимир Боделан получил российское гражданство и занимает в Крыму должность начальника «крымского филиала федерального казенного учреждения «Центр стратегических исследований гражданской защиты МЧС РФ».

В 2019 году Владимир Боделан пошел на повышение – год проработал помощником «главы республики Крым». А через год его назначили заместителем руководителя Симферопольского района, но в 2021 году он был вынужден покинуть свой пост.

В 2016 году Нацполиция Украины объявила Владимира Боделана в розыск, а в 2017 году он был заочно арестован.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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