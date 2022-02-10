Новости Одессы и Одесской области

Паркинг на Соборке, штаб в колонии и нежеланная автомойка: главные новости Одессы за 9 февраля

Паркинг на Соборке, штаб в колонии и нежеланная автомойка: главные новости Одессы за 9 февраля

Чем запомнилась «Одесской жизни» среда, 9 февраля 2022 года? Нескучной сессией городского совета и не только.

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В среду, 9 февраля 2022 года, состоялась сессия Одесского горсовета. Она длилась более семи часов и оказалась довольно насыщенной как на принятые решения, так и на неординарные высказывания.

В частности, как стало известно на сессии, под Соборной площадью в центре Одессы может появиться подземный паркинг на 450 машиномест. Уже стартовали предпроектные работы.

А еще городской голова Одессы Геннадий Труханов предложил разместить штаб территориальной обороны в здании колонии на Люстдорфской дороге, которую безуспешно пытается продать Минюст.

В Одессе на Таирова, на углу улиц Архитекторской и Ильфа и Петрова в зеленой зоне должна появиться автомойка. Но жители близлежащих домов против. Одесситов поддержали общественные активисты.

Одесский Музей западного и восточного и искусства готовят к «Большой реставрации». На врем реставрации предметы и экспонаты музея оставят на его территории, но перенесут в другое место.

А очень скоро в Одессе появится еще один музей: Музей техники. Его хочет создать железных дел мастер Кирилл Максименко.

В Одесской области проведут капитальный ремонт дороги государственного значения М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск. На работы было выделено более 2,3 млрд грн.

А еще в Одесской области набирает обороты инициатива правоохранительных органов «Соседская стража». Одними из первых к проекту присоединились жители микрорайона «Черноморка».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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