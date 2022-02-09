«Железный скульптор» создает в Одессе Музей техники

Одесский скульптор Кирилл Маскименко создает в Одессе Музей техники. Какие экспонаты в нем можно будет увидеть и когда состоится открытие нового музея?
Железный дел мастер, «Железный скульптор» – так называют в Одессе Кирилла Максименко. Свои скульптуры Кирилл создает из металлолома. Он – автор известных одесских скульптур из металла – «Руки Стива Джобса» (или «Спасибо, Стив!»), Маман, Железной леди, Мудрой совы, Кота-астронома и многих других.
И вот – позитивное известие: как сообщает сам Кирилл, он собирается открыть в Одессе Музей техники. Пока фотографии будущих экспонатов он собирается постить на своей странице в Facebook.
В будущем, когда откроется новый Музей, их можно увидеть, потрогать и, как обещает скульптор, даже разобрать при желании.
«Экспозиция будет состоять из экспонатов, которые собирались мной на протяжении более 10 лет, а также были предоставлены моими друзьями»,
– делится планами Кирилл.
Что за экспонаты? Да самые разные: пилы, фотоаппараты, велосипеды, моторы, приемники, измерительные приборы, часы…
Корреспондент «Одесской жизни» связалась с Кириллом.
Пока адрес будущего одесского Музея техники скульптор держит в секрете (вероятно, чтобы не «сглазить»), говорит:
– Как только получу ключи от помещения, тут же сообщу.
Что же касается сроков, то Кирилл Максименко надеется, что открытие Музея техники состоится в апреле или мае этого года.
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Фото с Facebook-страницы Кирилла Максименко и автора
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