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Одесский Музей западного и восточного и искусства готовят к «Большой реставрации»

Одесский Музей западного и восточного и искусства готовят к «Большой реставрации»

Вскоре начнутся работы по реставрации Музея. Ремонт будет масштабным, поэтому на его время фонды ОМЗВИ будут храниться в других помещениях.

Рецепты

Музейные предметы останутся на территории музея, но изменят свои места хранения. И тут важно соблюсти все необходимые условия, ведь экспонаты нуждаются в определенной температуре и влажности воздуха.

Об этом сообщил у себя в Facebook художник-реставратор Илья Поляков.

Специалисты Одесского филиала Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины начали проведение научного обследования музейных предметов в Одесском музее западного и восточного искусства, который готовится к проведению ремонтно-реставрационных работ здания в рамках «Большой реставрации».

На срок реставрации здания музейные предметы планируется перемещать из постоянных фондохранилищ в другие помещения музея. Художники-реставраторы фиксируют состояние хранения предметов и определяют необходимость и очередность проведения плановых консервационных реставрационных мероприятий,

— написал Илья Поляков.

Ранее мы сообщали, что Музей западного и восточного исккуства попал в тройку объектов, которые отремонтируют в Одессе в рамках государственной программы «Большая реставрация». В него также вошли Одесский художественный музей и Одесская областная филармония.

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Фото Ильи Полякова

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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