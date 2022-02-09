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В Одесской области капитально отремонтируют автодорогу М-14 на Николаев

В Одесской области капитально отремонтируют автодорогу М-14 на Николаев

В Одесской области проведут капитальный ремонт дороги государственного значения М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск. На работы было выделено более 2,3 млрд грн.

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Об этом стало известно с сайта государственных закупок Prozorro.

Служба автомобильных дорог в Одесской области объявила тендер, предусматривающий работы на участке км 17+555 – км 35+000 трассы М-14. Ремонт будет предусматривать укладку нового покрытия, начиная с цементобетонного пласта.

Также подрядчикам потребуется нанести новую дорожную разметку, установить новые светофоры и оборудовать четыре контрольно-измерительных пункта. На ремонт было выделено 2 356 575 259 грн. Работы предстоит завершить до 31 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что трасса Одесса-Николаев станет четырехполосной.

Ранее мы рассказывали, что руководители Николаевской, Херсонской и Одесской обладминистраций Виталий Ким, Сергей Козырь и Сергей Гриневецкий подписали трехстороннее письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем они просят о содействии в реконструкции трассы М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск, проходящей через все три области. В частности, речь шла об участке Одесса – Николаев – Херсон.

Источник и фото «Суспільне. Одеса»

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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