В Одессе раскопают Соборную площадь: там задумали стройку

Под Соборной площадью в Одессе может появиться подземный паркинг на 450 машиномест. Уже стартовали предпроектные работы.

Об этом стало известно во время сессии Одесского горсовета 9 февраля 2022 года.

Как сообщил первый заместитель мэра Михаил Кучук. Город выделит на разработку проекта 500 тысяч гривен.

Депутаты горсовета поддержали решение о выделении средств на разработку проектной документации.

Михаил кучук отметил, что в паркинг будет два спуска. Там придется Соборку раскопать. Но основную массу работ хотят выполнить подземным способом.

Стоимость строительства такого паркинга, пока нет проекта, пом нению городских чиновников, пока спрогнозировать сложно.

Против планов обустроить паркинг под Соборкой высказался председатель транспортной комиссии горсовета Петр Обухов. Он предложил убрать из городского бюджета статью о финансировании проектирования, но его предложение не набрало нужного числа голосов.

По оценкам Обухова, такая стройка обойдется городу в 300 миллионов гривен. Такую сумму, по мнению депутата, лучше пустить на развитие общественного транспорта. Например. сделать ветку трамвая на Семена Палия.

Что касается паркинга, то он не решит проблему парковки автомобилей в центре Одессы. Чтобы улучшить ситуацию, надо не строить паркинги, а сделать въезд и парковку в центре города платными. А с незаконной парковкой бороться с помощью парковочных инспекторов, штат которых можно увеличить.

Хотя, в итоге сдался и Обухов, отметив, что можно и паркинг под Соборкой построит, но для этого надо привлечь инвесторов, а не тратить деньги городского бюджета.

Напомним, что в 10 утра 9 февраля началась очередная сессия Одесского городского совета.

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