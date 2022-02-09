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Жители Таирова против появления автомойки в зеленой зоне: они снесли строительный забор

Жители Таирова против появления автомойки в зеленой зоне: они снесли строительный забор

На углу улиц Архитекторской и Ильфа и Петрова в зеленой зоне должна появиться автомойки. Но жители близлежащих домов против. Одесситов поддержали общественные активисты.

Рецепты

Что касается законности будущей стройки –с эти все в порядке. Участок земли приватизирован и его владелец получил в горсовете градостроительные условия для проектирования автомойки и зарегистрировал уведомление о строительстве.

Но одесситы, живущие неподалеку уверены, что ради автомойки уничтожат деревья, которые растут на участке, и близлежащие зеленые насаждения.

Протест жителей поддержали активисты, которые снесли забор, которым огородили территорию будущей стройки. Их представитель Демьян Ганул выставил у себя в Facebook видео сноса забора и прокомментировал его так:

Так вот, сегодня ветрено и забор снесло

Ранее Демьян Ганул написала следующее:

По имеющейся информации, застройщик Авдеев Д.Ю. имеет долю в сети «Табакерочка» и хорошо дружит с первыми людьми в городском совете Одессы. Сам, кстати, приехал из Луганска 😏

Хочу, чтобы чиновники/застройщик/полиция нас услышали: никакой автомойки на месте сквера не будет. Последующие попытки по установке забора будут пресекаться жестче

Как видим, жители и активисты твердо намерены не допустить строительства в зеленой зоне. «Одесская Жизнь» будет следить за развитием ситуации.

Ранее мы сообщали, что жители нескольких домов на улице Бочарова возмущены возведением забора и уничтожением зеленой зоны у дома №55.

В дальнейшем эта ситуация переросла в силовой конфликт: На улице Бочарова титушки застройщика напали на местных жителей.

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Фото и видео Демьяна Ганула

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Редакция ПРОФИЛЬ

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