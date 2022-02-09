Новости Одессы и Одесской области

В Черноморке появилась «Сусідська варта» — добровольные помощники полиции и спасателей

В Черноморке появилась «Сусідська варта» — добровольные помощники полиции и спасателей

В Одесской области набирает обороты инициатива правоохранительных органов «Соседская стража». Одними из первых к проекту присоединились жители микрорайона «Черноморка», расположенного на периферии областного центра.

Рецепты

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

По своей сути, «Сусідська варта», — это активные жильцы дома, микрорайона, громады, которые наблюдают за всем, что происходит вокруг, приобщаются к решению выявленных проблем безопасности, о которых оповещают друг друга, полицию и органы местного самоуправления.

— объясняет заместитель начальника Управления превентивной деятельности ГУНП в Одесской области Дмитрий Абраменко.

В полиции отмечают — это вовсе не означает, что правоохранители, на которых возложены эти задачи, делегируют их на людей, потому что речь не идет о задержании злоумышленников.

Зачем нужна «Сусідська варта»?

Речь о том, чтобы выявить и проинформировать полицию спасателей и местные органы власти о  проблемах с:

  • освещением на улицах и в подъездах;
  • замками на дверях;
  • разбитых окнах;
  • загроможденных проездах;
  • неисправных пожарных гидрантах;
  • брошенных животных;
  • потерянных вещах;
  • ветхих деревьях;
  • людях, оказавшихся в опасном состоянии и нуждающихся в помощи;
  • подозрительными лицами;
  •  подозрительными автомобилями.

Участники «Сусідської варти» взаиможействуют через группу мессенджере

Чтобы участники «Сусідської варти» могли взаимодействовать друг с другом, правоохранителями, спасателями и местной властью, была создана группа в одном из мессенджеров. К ней присоединились самые активные жители, участковые офицеры полиции, представители местных властей.

Территорию «Сусідської варти» обозначили информационно-профилактическими памятками со ссылкой на публичный канал, что позволит подключиться всем, кто этого еще не сделал, но желает.

В полиции считают, что их взаимодействие с громадой – залог успешного решения вопросов, связанных с преступностью и правопорядком.

Также правоохранители надеются на расширение проекта. Потому призывают жителей различных громад обращаться в местные представительства полиции, чтобы «Сусідська варта» появилась ив других населенных пунктах.

Фото пресс-службы Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить