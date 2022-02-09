В Черноморке появилась «Сусідська варта» — добровольные помощники полиции и спасателей

В Одесской области набирает обороты инициатива правоохранительных органов «Соседская стража». Одними из первых к проекту присоединились жители микрорайона «Черноморка», расположенного на периферии областного центра.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

По своей сути, «Сусідська варта», — это активные жильцы дома, микрорайона, громады, которые наблюдают за всем, что происходит вокруг, приобщаются к решению выявленных проблем безопасности, о которых оповещают друг друга, полицию и органы местного самоуправления.

— объясняет заместитель начальника Управления превентивной деятельности ГУНП в Одесской области Дмитрий Абраменко.

В полиции отмечают — это вовсе не означает, что правоохранители, на которых возложены эти задачи, делегируют их на людей, потому что речь не идет о задержании злоумышленников.

Зачем нужна «Сусідська варта»?

Речь о том, чтобы выявить и проинформировать полицию спасателей и местные органы власти о проблемах с:

освещением на улицах и в подъездах;

замками на дверях;

разбитых окнах;

загроможденных проездах;

неисправных пожарных гидрантах;

брошенных животных;

потерянных вещах;

ветхих деревьях;

людях, оказавшихся в опасном состоянии и нуждающихся в помощи;

подозрительными лицами;

подозрительными автомобилями.

Участники «Сусідської варти» взаиможействуют через группу мессенджере

Чтобы участники «Сусідської варти» могли взаимодействовать друг с другом, правоохранителями, спасателями и местной властью, была создана группа в одном из мессенджеров. К ней присоединились самые активные жители, участковые офицеры полиции, представители местных властей.

Территорию «Сусідської варти» обозначили информационно-профилактическими памятками со ссылкой на публичный канал, что позволит подключиться всем, кто этого еще не сделал, но желает.

В полиции считают, что их взаимодействие с громадой – залог успешного решения вопросов, связанных с преступностью и правопорядком.

Также правоохранители надеются на расширение проекта. Потому призывают жителей различных громад обращаться в местные представительства полиции, чтобы «Сусідська варта» появилась ив других населенных пунктах.

Фото пресс-службы Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области

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