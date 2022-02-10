Февральская сессия Одесского горсовета: было нескучно (видео)

В среду, 9 февраля 2022 года, состоялась сессия Одесского горсовета. Она длилась более семи часов и оказалась довольно насыщенной как на принятые решения, так и на неординарные высказывания.

Сладости и колкости

Перед началом сессии у здания мэрии, уже по традиции прошли несколько митингов. Протестующие выступали против разрушения зеленой зоны застройщиками, против поднятия тарифов, а также потребовали вернуть деньги обманутых инвесторов. Акция мирно длилась около часа, после чего люди спокойно разошлись.

А в сессионном зале атмосферу немного разрядили участницы межфракционной группы «Женщины. Мир. Безопасность». Они раздали мужчинам-депутатам приготовленные собственноручно сладкие подарки (очевидно приурочив акцию ко Дню святого Валентина). Мэр Геннадий Труханов пообещал «ответочку» (по всей видимости, намекая на предстоящий Женский день).

На сессии присутствовали скандально известный нардеп Артем Дмитрук и трое его коллег, одна из которых почему-то назвала мэра Леонидом Геннадьевичем. Сам Дмитрук держался фамильярно, но до скандала и уж тем более драки, к счастью, не дошло, хотя Труханов тоже за словом в карман не лез, а посоветовал Дмитруку садиться за стол переговоров, а «не скакать, как горилла».

А «Думская» собрала самые забавные моменты сегодняшней сессии в одном видео:

Какие решения приняли одесские депутаты?

Итогом сессии горсовета стали такие решения:

внесены изменения в программу городского бюджета на 2022 год – в мэрии рассчитывают получить на 392 млн грн больше запланированного;

выделили 500 тыс грн на проектирование подземного паркинга на Соборной площади;

приняли программу по созданию подразделения территориальной обороны в Одессе. Для этого планируется выделить из бюджета города более 20 млн грн. А Труханов предложил разместить штаб территориальной обороны в здании колонии на Люстдорфской дороге;

утвердили программу эффективности Одессы в размере 3,3 млрд грн. Из них 1,6 млрд намерены потратить на компенсацию разницы между реальным и действующим в городе тарифами на тепло;

приняли программу развития городского электротранспорта на ближайшие 4 года. С 2022 по 2026 гг. на это должны выделить 7,2 млрд грн, за которые хотят приобрести 10 троллейбусов, 6 электробусов, 5 троллейбусов с автономным ходом и 12 вагонов трамваев;

депутаты согласились принять на баланс нежилые здания на Люстдорфской дороге, 55П в районе микрорайона «Альтаир». На их месте планируют построить школу;

также депутатам предложили принять Программу по стерилизации бездомных кошек и собак на ближайшие 5 лет. На эти нужды планировалось выделить 30 млн грн. В итоге пришли к выводу, что документ надо доработать, но в итоге сошлись на том, что нужно выделить 5 млн на этот год, так как, по словам мэра, «по существующей мировой тенденции, коты и кошки активничают весной», и если не принять меры вовремя, «они ничего откладывать не будут», и впоследствии понадобится гораздо больше бюджетных денег;

депутаты решили обратиться к Генпрокурору и министру МВД по поводу незаконного строительства на побережье в районе Ярмарочной площади. По словам главы ГАСКа Александра Авдеева, они не могут повлиять на застройщика;

также депутаты горсовета в очередной раз решили обратиться к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой передать в коммунальную собственность акции Одесской ТЭЦ.

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Фото: Суспiльне и 8News

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