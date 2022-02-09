Мэр Одессы предлагает разместить штаб территориальной обороны в тюрьме

Городской голова Одессы Геннадий Труханов предложил разместить штаб территориальной обороны в здании колонии на Люстдорфской дороге, которую безуспешно пытается продать Министерство юстиции Украины.
Об этом он заявил сегодня, 9 февраля 2022 года, в ходе очередной сессии Одесского городского совета.
«Минюст продает здание тюрьмы. Вместо продажи такого объекта в центре города под застройку можно было бы разместить здесь штаб теробороны. По моему мнению, здания и помещения (колонии – ред.) оптимально подходят по инфраструктуре. Мы подготовим соответствующее обращение, и я буду благодарен, если к этому вопросу подключится и депутатский корпус»,
– заявил Труханов.
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Кроме того, мэр назвал еще вариант для базирования такого штаба – университет Ушинского, расположенный в здании бывшего артиллерийского училища на Фонтанской дороге.
«Это отдельная территория, есть оружейные комнаты, есть вся инфраструктура, опять таки – рядом военный вуз… То есть, на мой взгляд, у нас отсутствует полная координация взаимодействий»,
– добавил одесский городской голова.
Отметим, что на утвержденную сегодня программу развития территориальной обороны Одессы выделят 20 млн грн.
Напомним, в июне 2021 года Фонд госимущества Украины не смог продать Южную исправительную колонию №51, расположенную в Одессе на Люстдорфской дороге.
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Колония и тюрьма-это большая разница,не мешало бы знать автору статьи.