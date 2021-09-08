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От квашеной капусточки до кефали-лялечки: что почем на одесском Привозе? (фото)

От квашеной капусточки до кефали-лялечки: что почем на одесском Привозе? (фото)

Услышав в разгар среды на Привозе, что «день сегодня ну совсем не базарный», в очередной раз удивилась. Ну в самом деле, полнейшее изобилие овощей-фруктов-рыбы-мяса и всего остального. Людей – не протолкнуться. И какой же тогда день считается базарным?

Впрочем, на Привозе не надо ничему удивляться. Это сложный «организм». На Привозе надо покупать. Кстати, что почем по состоянию на окончание первой недели сентября?

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Сейчас тот самый период, когда Привоз становится вневременным-внесезонным. Ряды с соленьями уже полнятся зимней капусточкой (так ласкательно обычно называют квашеную), фаршированными баклажанами и прочей «квашниной». Все это «зимнее» – в огромном ассортименте. Капусточка «идет» по 30-35 грн. Соскучившиеся по продукту вовсю пробуют и покупают.

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«Хватайте лук, скоро подорожает!»

Продавец громко призывает «хватать лук, он же скоро подорожает». По ходу предлагает хватать и помидоры, которые «скоро все».

Ну это не совсем так. Помидоры у нас круглый год, как и многое другое. Но спорить не станем. Узнаем цены (в килограммах) на овощи:

  • лук – в ассортименте цен: от 8 до 15 грн;
  • помидоры «обычные» – от 10 до 25 грн;
  • помидоры «Микадо» – 30-40 грн;
  • капуста белокачанная – от 10 до 20 грн;
  • капуста цветная – от 15 до 40 грн;
  • огурцы – от 12 до 35 грн;
  • кабачки – от 8 до 15 грн;
  • баклажаны – от 15 до 25 грн;
  • болгарский перец – от 15 до 35 грн;
  • картофель – от 8 до 15 грн;
  • морковь – от 10 до 15 грн;
  • чеснок – 70-80 грн.
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«Это ж не виноград, а сплошной восторг!»

Теперь – к фруктам:

  • король дня – арбуз. «Идет» на Привозе по 4 грн за килограмм;
  • дыни – в большом ценовом диапазоне: от 8 до 30 грн;
  • яблоки – 15-25 грн;
  • груши (на одном из ценников сорт плода называется «Парижан») – 15-30 грн;
  • виноград «идет» по 25-50 грн. Призыв продавца: «Это ж не виноград, а сплошной восторг!» придает товару особую сладость и аромат;
  • персики – 25-40 грн;
  • сливы – 15-30 грн.

И если вы думаете, что на рынке нет клубники-малины, то очень ошибаетесь. Клубника в среднем стоит 70 грн, малина – 90 грн.

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Заглянем в корпуса – молочный и мясной

  • Брынза «идет» от 85 до 110 грн. Овечья попадается и по 120 грн, и еще дороже;
  • творог – 35-60 грн;
  • литр сметаны – 80-85 грн;
  • свиная шея – 160-180 грн грн;
  • задняя часть – 110-120 грн;
  • лопатка свиная – 120 грн;
  • телятина: шейная часть – 130-140 грн; задняя часть – 170 грн; лопатка – 140-150 грн.

Привоз в сентябре

И – к рыбе!

Услышав от продавца призывное: «Это ж не кефаль, а лялечка!», пожилой одессит сразу поинтересовался ценой. Услышав, что «лялечка» тянет на 150 грн, сразу вспомнил и за «шаланды, полные кефали» и призвал чью-то мать – видимо на помощь.

Впрочем, кефаль есть поменьше и размером, и по цене – по 120 грн;

  • судак – 120-150 грн;
  • камбала в среднем «идет» по 120 грн;
  • белый амур, карп – 65-80 грн;
  • скумбрия – 50-75 грн;
  • «тюлечка» – 60 грн;
  • сардель свежая – 60 грн;
  • сардель малосольная – 70 грн;
  • хамса – 90 грн;
  • селедка (простите, «селедочка») «идет» по 40 грн за «штучку».
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Ранее мы рассказывали, как в Одессе «сделать базар» и бесплатно посмеяться.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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