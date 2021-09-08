От квашеной капусточки до кефали-лялечки: что почем на одесском Привозе? (фото)

Услышав в разгар среды на Привозе, что «день сегодня ну совсем не базарный», в очередной раз удивилась. Ну в самом деле, полнейшее изобилие овощей-фруктов-рыбы-мяса и всего остального. Людей – не протолкнуться. И какой же тогда день считается базарным?

Впрочем, на Привозе не надо ничему удивляться. Это сложный «организм». На Привозе надо покупать. Кстати, что почем по состоянию на окончание первой недели сентября?

Сейчас тот самый период, когда Привоз становится вневременным-внесезонным. Ряды с соленьями уже полнятся зимней капусточкой (так ласкательно обычно называют квашеную), фаршированными баклажанами и прочей «квашниной». Все это «зимнее» – в огромном ассортименте. Капусточка «идет» по 30-35 грн. Соскучившиеся по продукту вовсю пробуют и покупают.

«Хватайте лук, скоро подорожает!»

Продавец громко призывает «хватать лук, он же скоро подорожает». По ходу предлагает хватать и помидоры, которые «скоро все».

Ну это не совсем так. Помидоры у нас круглый год, как и многое другое. Но спорить не станем. Узнаем цены (в килограммах) на овощи:

лук – в ассортименте цен: от 8 до 15 грн;

помидоры «обычные» – от 10 до 25 грн;

помидоры «Микадо» – 30-40 грн;

капуста белокачанная – от 10 до 20 грн;

капуста цветная – от 15 до 40 грн;

огурцы – от 12 до 35 грн;

кабачки – от 8 до 15 грн;

баклажаны – от 15 до 25 грн;

болгарский перец – от 15 до 35 грн;

картофель – от 8 до 15 грн;

морковь – от 10 до 15 грн;

чеснок – 70-80 грн.

«Это ж не виноград, а сплошной восторг!»

Теперь – к фруктам:

король дня – арбуз. «Идет» на Привозе по 4 грн за килограмм;

дыни – в большом ценовом диапазоне: от 8 до 30 грн;

яблоки – 15-25 грн;

груши (на одном из ценников сорт плода называется «Парижан») – 15-30 грн;

виноград «идет» по 25-50 грн. Призыв продавца: «Это ж не виноград, а сплошной восторг!» придает товару особую сладость и аромат;

персики – 25-40 грн;

сливы – 15-30 грн.

И если вы думаете, что на рынке нет клубники-малины, то очень ошибаетесь. Клубника в среднем стоит 70 грн, малина – 90 грн.

Заглянем в корпуса – молочный и мясной

Брынза «идет» от 85 до 110 грн. Овечья попадается и по 120 грн, и еще дороже;

творог – 35-60 грн;

литр сметаны – 80-85 грн;

свиная шея – 160-180 грн грн;

задняя часть – 110-120 грн;

лопатка свиная – 120 грн;

телятина: шейная часть – 130-140 грн; задняя часть – 170 грн; лопатка – 140-150 грн.

И – к рыбе!

Услышав от продавца призывное: «Это ж не кефаль, а лялечка!», пожилой одессит сразу поинтересовался ценой. Услышав, что «лялечка» тянет на 150 грн, сразу вспомнил и за «шаланды, полные кефали» и призвал чью-то мать – видимо на помощь.

Впрочем, кефаль есть поменьше и размером, и по цене – по 120 грн;

судак – 120-150 грн;

камбала в среднем «идет» по 120 грн;

белый амур, карп – 65-80 грн;

скумбрия – 50-75 грн;

«тюлечка» – 60 грн;

сардель свежая – 60 грн;

сардель малосольная – 70 грн;

хамса – 90 грн;

селедка (простите, «селедочка») «идет» по 40 грн за «штучку».

Ранее мы рассказывали, как в Одессе «сделать базар» и бесплатно посмеяться.

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