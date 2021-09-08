В Одессе на Радужном жестоко избили малыша: как наказали родителей-садистов (видео)

Напомним, накануне соцсети облетели видео, на которых представлено, как в жилмассиве Радужном родители жестоко избивают малыша, которому на вид не более двух лет. Причем «наказывали» ребенка по совершенно пустячным поводам.

Эти записи жильцы дома передали в одесскую Службу по делам детей.

По данным правоохранителей, видео, на котором взрослые у подъезда дома и в лифте бьют маленького мальчика, обнаружили во время мониторинга сети.

Правонарушителями оказались 25-летняя мать ребенка и ее 30-летний сожитель. Свой поступок они объяснили тем, что малыш, которому не исполнилось и двух лет, якобы «не слушался».

Сотрудники ювенальной превенции провели с мужчиной и женщиной профилактическую беседу и составили на них административные протоколы за жестокое обращение.

А вот как прокомментировал ситуацию Телеграмм-канал «Одесса как она есть»:

Представители Таировской ОТГ, Начальник Службы по делам детей, Центр предоставления социальных услуг и депутат ж/м «Радужный» экстренно отреагировали на поступивший сигнал и выехали на место. Семья была найдена (на видео не родной отец). Были выяснены обстоятельства инцидента и взяты пояснения у родителей. Родители ошеломлены такой реакцией общества и информационной оглаской. Семья осознала всю степень своей вины и искренне раскаивается, уверяя, что это был единичный случай и больше никогда такого не повторится.

А избивший ребенка мужчина (как оказалось, он не родной отец малыша) прокомментировал случившееся следующим образом:

Напомним, ранее всю Одессу, а потом и Украину потрясло видео, распространенное в социальных сетях: девушка ночует на улице на игровой площадке, рядом коляска с младенцем. «Одесская жизнь» писала о 4-х версиях произошедшего.

Позже инцидент прокомментировала начальник службы по делам детей Юлия Никандрова. По ее словам, в этой истории все было не совсем так, как преподнесли очевидцы. Девушка – переселенка из Луганской области, оказавшаяся с сложной жизненной ситуации. В тот вечер она просто пришла на работу к своем сожителю и нечаянно уснула. Семья на учете соцслужб не состоит, ситуация под контролем.

Фото иллюстративное, из открытых источников, видео 8 NEWS