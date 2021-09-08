В Одессе на Радужном жестоко избили малыша: как наказали родителей-садистов (видео)

Одесские правоохранители разыскали семью, попавшую в скандал из-за избиения малолетнего ребенка. Нерадивых родителей привлекли к ответственности, сообщает пресс-служба управления полиции Одесской области.
Напомним, накануне соцсети облетели видео, на которых представлено, как в жилмассиве Радужном родители жестоко избивают малыша, которому на вид не более двух лет. Причем «наказывали» ребенка по совершенно пустячным поводам.
Эти записи жильцы дома передали в одесскую Службу по делам детей.
По данным правоохранителей, видео, на котором взрослые у подъезда дома и в лифте бьют маленького мальчика, обнаружили во время мониторинга сети.
Правонарушителями оказались 25-летняя мать ребенка и ее 30-летний сожитель. Свой поступок они объяснили тем, что малыш, которому не исполнилось и двух лет, якобы «не слушался».
Сотрудники ювенальной превенции провели с мужчиной и женщиной профилактическую беседу и составили на них административные протоколы за жестокое обращение.
А вот как прокомментировал ситуацию Телеграмм-канал «Одесса как она есть»:
Представители Таировской ОТГ, Начальник Службы по делам детей, Центр предоставления социальных услуг и депутат ж/м «Радужный» экстренно отреагировали на поступивший сигнал и выехали на место. Семья была найдена (на видео не родной отец). Были выяснены обстоятельства инцидента и взяты пояснения у родителей. Родители ошеломлены такой реакцией общества и информационной оглаской. Семья осознала всю степень своей вины и искренне раскаивается, уверяя, что это был единичный случай и больше никогда такого не повторится.
А избивший ребенка мужчина (как оказалось, он не родной отец малыша) прокомментировал случившееся следующим образом:
Напомним, ранее всю Одессу, а потом и Украину потрясло видео, распространенное в социальных сетях: девушка ночует на улице на игровой площадке, рядом коляска с младенцем. «Одесская жизнь» писала о 4-х версиях произошедшего.
Позже инцидент прокомментировала начальник службы по делам детей Юлия Никандрова. По ее словам, в этой истории все было не совсем так, как преподнесли очевидцы. Девушка – переселенка из Луганской области, оказавшаяся с сложной жизненной ситуации. В тот вечер она просто пришла на работу к своем сожителю и нечаянно уснула. Семья на учете соцслужб не состоит, ситуация под контролем.
Фото иллюстративное, из открытых источников, видео 8 NEWS