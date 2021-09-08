Новости Одессы и Одесской области

Преображенская у Привоза: ремонт, торговля и дорога к рынку (фото)

Преображенская у Привоза: ремонт, торговля и дорога к рынку (фото)

Участок одесской Преображенской у Привоза по-прежнему кипуч: начавшийся в апреле этого года ремонт улицы от Пантелеймоновской до Новощепного ряда – в разгаре.

Ремонт продолжается, а с ним – и картинка дня. Участок Преображенской, на стороне улицы, ведущей к Привозу, по-прежнему кипит торговлей. Этот «филиал» рынка ничем не изменился, наоборот, стал еще более «кипучим».

ремонт Преображенской9

ремонт Преображенской7

Зато к центральному входу на Привоз добраться легче, если вы следуете со стороны Старопортофранковской и центрального входа в Преображенский парк: здесь стало легче пересечь дорогу. Стадия «перекопов» позади, дорога выровнена.

ремонт Преображенской4

 

А вот перейти этот квартал улицы ближе к Пантелеймоновской стало гораздо сложнее: придется обойти. Именно на этом «куске» сейчас наиболее трудится техника, сложены трубы и стройматериалы.

ремонт Преображенской11

На перекрестке Новощепного ряда и Преображенской уже видно, что здесь завершен монтаж подземных коммуникаций (водопровод, канализация, кабельные сети). Начинается подготовка к укладке основания будущих новых трамвайных путей. Народ, спешащий на рынок, жалуется, что ремонт движется медленно.

ремонт Преображенской
ремонт Преображенской2
ремонт Преображенской3
ремонт Преображенской5
ремонт Преображенской6
ремонт Преображенской10
ремонт Преображенской12
ремонт Преображенской13

Напомним, ранее «Одесская жизнь» сообщала, что ремонт улицы Преображенской у Привоза продлили до конца текущего года. Так что на «ровненький» путь пешком на Привоз по Преображенской в ближайшее время рассчитывать не приходится. Равно как и на запуск привычных трамвайных маршрутов.

Также напомним, что кроме обустройства нового трамвайного полотна, в ходе капремонта участка Преображенской у Привоза собираются заменить все инженерные сети, проходящие под улицей. Также будут отремонтированы тротуары, появится новое наружное освещение и озеленение этого «горячего» участка.

Кстати, участок одесской улицы Екатерининской у Привоза закипел очередными работами: там ремонтируют тротуар на участке, ведущем к молочному корпусу нашего знаменитого рынка.

Фото автора

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить