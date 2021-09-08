Преображенская у Привоза: ремонт, торговля и дорога к рынку (фото)

Участок одесской Преображенской у Привоза по-прежнему кипуч: начавшийся в апреле этого года ремонт улицы от Пантелеймоновской до Новощепного ряда – в разгаре.

Ремонт продолжается, а с ним – и картинка дня. Участок Преображенской, на стороне улицы, ведущей к Привозу, по-прежнему кипит торговлей. Этот «филиал» рынка ничем не изменился, наоборот, стал еще более «кипучим».

Зато к центральному входу на Привоз добраться легче, если вы следуете со стороны Старопортофранковской и центрального входа в Преображенский парк: здесь стало легче пересечь дорогу. Стадия «перекопов» позади, дорога выровнена.

А вот перейти этот квартал улицы ближе к Пантелеймоновской стало гораздо сложнее: придется обойти. Именно на этом «куске» сейчас наиболее трудится техника, сложены трубы и стройматериалы.

На перекрестке Новощепного ряда и Преображенской уже видно, что здесь завершен монтаж подземных коммуникаций (водопровод, канализация, кабельные сети). Начинается подготовка к укладке основания будущих новых трамвайных путей. Народ, спешащий на рынок, жалуется, что ремонт движется медленно.

Напомним, ранее «Одесская жизнь» сообщала, что ремонт улицы Преображенской у Привоза продлили до конца текущего года. Так что на «ровненький» путь пешком на Привоз по Преображенской в ближайшее время рассчитывать не приходится. Равно как и на запуск привычных трамвайных маршрутов.

Также напомним, что кроме обустройства нового трамвайного полотна, в ходе капремонта участка Преображенской у Привоза собираются заменить все инженерные сети, проходящие под улицей. Также будут отремонтированы тротуары, появится новое наружное освещение и озеленение этого «горячего» участка.

Кстати, участок одесской улицы Екатерининской у Привоза закипел очередными работами: там ремонтируют тротуар на участке, ведущем к молочному корпусу нашего знаменитого рынка.

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