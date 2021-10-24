Маршрутки “под завязку”, много смертей и спасенный подкидыш: главные субботние новости Одессы за 23 октября

Суббота, 23 октября 2021 года… Чем запомнился нам этот день?
Одесса остается в “красной зоне”, однако, судя по всему, правила карантина писаны не для всех. Но напрасно: ведь ковид не дремлет и продолжает собирать свой черный “урожай”.
Между тем, чиновники готовят очень неприятный сюрприз для школьников, а в одном из роддомов поведали непридуманную историю “одесского подкидыша”.
А еще в нашем городе стартовала очень позитивная и символичная акция… Впрочем, читайте сами.
Субботний дайджест «Одесской жизни»:
- Несмотря на то, что накануне одесские полицейские “трясли” водителей маршруток за нарушение правил “красной зоны” карантина и перевозку стоячих пассажиров, уже сегодня, в субботу, 23 октября, многие маршрутчики пренебрегли ограничениями, и общественный транспорт был снова забит “под завязку”.
- Перед крематорием на Таировском кладбище в Одессе очередь из катафалков. Из-за вспышки коронавируса нагрузка возросла в 10 раз.
- В Одессе выпустили “Родительский справочник”. Чем он интересен?..
- Между тем, одесских чиновников обязали разработать правила пользоваться мобильными телефонами во время школьных занятий.
- В “Окне жизни” одесского роддома №7 оставили младенца. При осмотре новорожденной девочки врачи нашли записку…
- В Одессе стартовала акция по высадке тысячи саженцев белой акации в разных районах города. Эти деревья давно стали символом Одессы.
Фото иллюстрационное