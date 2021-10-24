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Маршрутки “под завязку”, много смертей и спасенный подкидыш: главные субботние новости Одессы за 23 октября

Маршрутки “под завязку”, много смертей и спасенный подкидыш: главные субботние новости Одессы за 23 октября

Суббота, 23 октября 2021 года… Чем запомнился нам этот день?

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Одесса остается в “красной зоне”, однако, судя по всему, правила карантина писаны не для всех. Но напрасно: ведь ковид не дремлет и продолжает собирать свой черный “урожай”.

Между тем, чиновники готовят очень неприятный сюрприз для школьников, а в одном из роддомов поведали непридуманную историю “одесского подкидыша”.

А еще в нашем городе стартовала очень позитивная и символичная акция… Впрочем, читайте сами.

Субботний дайджест «Одесской жизни»:

Фото иллюстрационное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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