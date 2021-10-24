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На одесском Военном спуске обезглавили скульптуру кота-сфинкса

На одесском Военном спуске обезглавили скульптуру кота-сфинкса

Вандалы добили то, что еще оставалось от одного из бывших двух скульптур котов-сфинксов на Военном спуске. Оставшийся один ранее «выпотрошенный» кот теперь еще и лишился головы. Та еще получилась «картинка».

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Два кота-сфинкса Виктора Тобилевича появились на лестнице на Военном спуске еще в 2018 году. Их даже прозвали по аналогии со скульптурой на Одесской мэрии — «День и Ночь».

Судьба у котов сложилось очень неудачно. В 2019 году один из них попросту был украден целиком.

В январе этого года вандалы изувечили оставшегося кота: у него был отбит большой кусок туловища.

Теперь вот кот «красуется» без головы, зато «приодет». Надпись на том, что осталось от скульптуры — «мое сердце бьется ради тебя» — звучит как издевательство…

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, как в Горсаду открывали звучащий памятник скульптора Виктора Тиблевича.

С одесскими котоскульптурами можно познакомиться здесь: Одесские котоскульптуры — в путь по Кошачьей тропе (+карта).

«Одесская жизнь» также создала карту нашей Кошачьей тропы.

Читайте также о том, что напротив (почти) Привоза, у входа в новый ТЦ «Остров», завелись неожиданные кошачьи «Шуры-муррры». Именно так называется новая котоскульптура одесского мастера Татьяны Штыкало, которая 6 октябрябыла торжественно и весело открыта при большом скоплении народа и сильном октябрьском ветре.

А 13 октября одесская «Кошачья тропа» пополнилась еще одним хвостатым творением: сотрудником издательства Котовым-Черноморским.

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Фото Марии Котовой

 

 

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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