Новости Одессы и Одесской области

Маршруточники-экстремалы в Одесской области возят людей по смертельно опасному мосту

Маршруточники-экстремалы в Одесской области возят людей по смертельно опасному мосту

Из-за угрозы обрушения Служба автомобильных дорог в Одесской области в начале октября закрыла мост через канал Кофа. Но водители, в том числе рейсовых маршруток, продолжают ездить через опасный объект.

На закрытом для проезда мосту люди сами убрали бетонные блоки

Подписаться

Мост расположен на бывшей границе Килийского и Измаильского районов вдоль автодороги Т-16-07. Про его состояние специалисты говорят, что он может рухнуть в любой момент.

Служба автодорог закрыла по нему проезд, и для убедительности перегородила въезды на мост с обеих сторон бетонными блоками.

Но водителей это не остановило. Они самостоятельно сдвинули преграды в сторону, чтобы проезжать по мосту и сэкономить немного времени в пути. Даже водители местных маршруток не гнушаются рискнуть жизнью пассажиров.

И это при том, что состояние проезжей части на мосту негодное для проезда. Вся она усыпана большими ямами. Так что быстро, как в кино, промчаться по этому сооружению убегая от рушащихся его частей, никак не получится.

Автобус поехал через мост, который рухнет в любой момент

Вот как описывает в одном из одесских телеграм-каналов путешествие через мост пассажирка одной из маршруток:

Сегодня стала свидетелем ситуации, от которой волос встал дыбом! Всем известно что мост на Кофа закрыт, так вот сегодня в 13.06 рейсовый автобус с пассажирами переезжал мост!!!!! Заграждения открыты! Такое впечатление сзади, что пол маршрутки упали в эту яму с водой. Представляю шок пассажиров. Какое право имел водитель столько жизней подвергать опастности? Или каждый пассажир дал добро перевозить его через аварийный мост? Люди, я в шоке, что ж вы молчите? Неужели 20 или 30 минут объехать по кругу стоят чтоб так рисковать своей жизнью. А водителю должно быть стыдно. Мы, садясь к вам в маршрутки, доверяем вам свои жизни. Подумайте об этом. Жаль, что не засняла номер автобуса, я просто не ожидала что он поедет через мост. Может власти как то отреагируют?

 

 

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что с 4 октября 2021 перекрыто движение на мосту, который расположен на 37 километре дороги Измаил — Килия – Вилково (Т-16-07). Ремонтировать его Служба автомобильных дорог собирается в следующем году, а пока предложила водителям схему объезда.

Еще новости о мостах в Одессе и Одесской области:

Фото «Бессарабия Информ»

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить