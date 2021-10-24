Маршруточники-экстремалы в Одесской области возят людей по смертельно опасному мосту

Из-за угрозы обрушения Служба автомобильных дорог в Одесской области в начале октября закрыла мост через канал Кофа. Но водители, в том числе рейсовых маршруток, продолжают ездить через опасный объект.

На закрытом для проезда мосту люди сами убрали бетонные блоки

Мост расположен на бывшей границе Килийского и Измаильского районов вдоль автодороги Т-16-07. Про его состояние специалисты говорят, что он может рухнуть в любой момент.

Служба автодорог закрыла по нему проезд, и для убедительности перегородила въезды на мост с обеих сторон бетонными блоками.

Но водителей это не остановило. Они самостоятельно сдвинули преграды в сторону, чтобы проезжать по мосту и сэкономить немного времени в пути. Даже водители местных маршруток не гнушаются рискнуть жизнью пассажиров.

И это при том, что состояние проезжей части на мосту негодное для проезда. Вся она усыпана большими ямами. Так что быстро, как в кино, промчаться по этому сооружению убегая от рушащихся его частей, никак не получится.

Автобус поехал через мост, который рухнет в любой момент

Вот как описывает в одном из одесских телеграм-каналов путешествие через мост пассажирка одной из маршруток:

Сегодня стала свидетелем ситуации, от которой волос встал дыбом! Всем известно что мост на Кофа закрыт, так вот сегодня в 13.06 рейсовый автобус с пассажирами переезжал мост!!!!! Заграждения открыты! Такое впечатление сзади, что пол маршрутки упали в эту яму с водой. Представляю шок пассажиров. Какое право имел водитель столько жизней подвергать опастности? Или каждый пассажир дал добро перевозить его через аварийный мост? Люди, я в шоке, что ж вы молчите? Неужели 20 или 30 минут объехать по кругу стоят чтоб так рисковать своей жизнью. А водителю должно быть стыдно. Мы, садясь к вам в маршрутки, доверяем вам свои жизни. Подумайте об этом. Жаль, что не засняла номер автобуса, я просто не ожидала что он поедет через мост. Может власти как то отреагируют?

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что с 4 октября 2021 перекрыто движение на мосту, который расположен на 37 километре дороги Измаил — Килия – Вилково (Т-16-07). Ремонтировать его Служба автомобильных дорог собирается в следующем году, а пока предложила водителям схему объезда.

Еще новости о мостах в Одессе и Одесской области:

Фото «Бессарабия Информ»