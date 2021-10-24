Попробуй сосчитай: кошачьи образы одесских настенно-наворотных «полотен»

Муралы, стрит-арты, «наворотные» картины в Одесе редко обходятся без образа хвостатого мурлыки, «вплетенного» в сюжет. Настенные коты — «натуральные» и фантазийные, мультяшные и разнохарактерные — то и дело поднимают нам настроение, когда мы проходим по улицам города.

В Одессе котов изображают целыми семействами

Сосчитать (в отличие от котоскульптур) настенных одесских котов очень трудно. На «полный список» мы и не претендуем. Но о многих из них расскажем.

Хотите познакомиться сразу с девятнадцатью «настенными» хвостатиками — вам в «кошачий двор» на Спиридновскую, 18/24. Там имеется исключительно кошачье настенное произведение. И, ручаюсь, сразу всех девятнадцать пушистиков вы не отыщете.

Любите «грандиозные» муралы? Даю подсказку: настенный кот-гигант проживает на ул. Бунина.

На ул. Конной есть стрит-арт с тремя разнохарактерными развеселыми котиками. Большое семейство мультяшных котов проживает на стене на ул. Вячеслава Черновола.

Коты по-одесски — «наворотные»

Коты в Одессе бывают не только настенные, но и «наворотные». Вот, к примеру, на ул. Карантинной ворота украшены большим хвостатым семейством. Приходите любоваться. Их здесь очень много. Вот и считай после этого живописное хвостатое поголовье!..

Коты в одесской настенной живописи усиленно множатся. Даже если речь идет о стрит-арте (мурале), посвященном никак не мурлыке, он все равно там появится. Это же наши хвостатики!

Целая серия ворот на Мясоедовской… На них изображены одесские дворики, одесский быт. И практически на всех этих «наворотных» картинах вы обнаружите кота или кошку. Ну а как же без них?

Или вот старый двор на ул. Утесова, где расположен Музей Леонида Осиповича! Как он с юмором расписан «чисто одесской тематикой»! И сколько же здесь настенных котов-кошек!

И даже когда здесь недавно появилась новая роспись утесовских ворот, без хвостатиков и тут не обошлось!

Это тоже в Одессе: «образ» котов на старом пне

Это мы только прикоснулись к теме настенно-наворотных домов. Кстати, коты в Одессе бывают еще и «щитковые» — когда старые щиты украшают все теми же котиками, как, к примеру, в переулке Некрасова.

И даже старый пень во дворе на ул. Пастера был однажды превращен в «дом котэ».

Вы знаете гораздо больше настенно-наворотных котов, чьи изображения стали еще одной изюминкой города? Поверьте, мы тоже. А еще мы почти уверены, что именно в это самое время на какой-нибудь старой (новой) стене (воротах, щитке, старой трансформаторной будке) города появляется очередной мурлыка. Может, он и не главный герой очередного настенного полотна. Но уж точно — не второй…

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Фото Марии Котовой