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Попробуй сосчитай: кошачьи образы одесских настенно-наворотных «полотен»

Попробуй сосчитай: кошачьи образы одесских настенно-наворотных «полотен»

Муралы, стрит-арты, «наворотные» картины в Одесе редко обходятся без образа хвостатого мурлыки, «вплетенного» в сюжет. Настенные коты — «натуральные» и фантазийные, мультяшные и разнохарактерные — то и дело поднимают нам настроение, когда мы проходим по улицам города.

В Одессе котов изображают целыми семействами

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Сосчитать (в отличие от котоскульптур) настенных одесских котов очень трудно. На «полный список» мы и не претендуем. Но о многих из них расскажем.

Хотите познакомиться сразу с девятнадцатью «настенными» хвостатиками — вам в «кошачий двор» на Спиридновскую, 18/24. Там имеется исключительно кошачье настенное произведение. И, ручаюсь, сразу всех девятнадцать пушистиков вы не отыщете.

В кошачьем дворе на Спиридоновской

Любите «грандиозные» муралы? Даю подсказку: настенный кот-гигант проживает на ул. Бунина.

ул. Бунина

На ул. Конной есть стрит-арт с тремя разнохарактерными развеселыми котиками. Большое семейство мультяшных котов проживает на стене на ул. Вячеслава Черновола.

Ул. Черновола

ул. Конная

Коты по-одесски — «наворотные»

Коты в Одессе бывают не только настенные, но и «наворотные». Вот, к примеру, на ул. Карантинной ворота украшены большим хвостатым семейством. Приходите любоваться. Их здесь очень много. Вот и считай после этого живописное хвостатое поголовье!..

ул. Карантинная (ворота)

Коты в одесской настенной живописи усиленно множатся. Даже если речь идет о стрит-арте (мурале), посвященном никак не мурлыке, он все равно там появится. Это же наши хвостатики!

Целая серия ворот на Мясоедовской… На них изображены одесские дворики, одесский быт. И практически на всех этих «наворотных» картинах вы обнаружите кота или кошку. Ну а как же без них?

Так оформлен дворик на Мясоедовской, 12

Так оформлен двор на Мясоедовской, 12

Мясоедовская 8, ворота

Или вот старый двор на ул. Утесова, где расположен Музей Леонида Осиповича! Как он с юмором расписан «чисто одесской тематикой»! И сколько же здесь настенных котов-кошек!

И даже когда здесь недавно появилась новая роспись утесовских ворот, без хвостатиков и тут не обошлось!

Во дворе Музея Утесова

Ворота дома Музея Утесова

Ворота дома с музеем Утесова

Во дворике музея Утесова

Это тоже в Одессе: «образ» котов на старом пне

Это мы только прикоснулись к теме настенно-наворотных домов. Кстати, коты в Одессе бывают еще и «щитковые» — когда старые щиты украшают все теми же котиками, как, к примеру, в переулке Некрасова.

Переулок Некрасова

И даже старый пень во дворе на ул. Пастера был однажды превращен в «дом котэ».

Кот на пне (двор на ул. Пастера)

Вы знаете гораздо больше настенно-наворотных котов, чьи изображения стали еще одной изюминкой города? Поверьте, мы тоже. А еще мы почти уверены, что именно в это самое время на какой-нибудь старой (новой) стене (воротах, щитке, старой трансформаторной будке) города появляется очередной мурлыка. Может, он и не главный герой очередного настенного полотна. Но уж точно — не второй…

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