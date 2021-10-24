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В Одессе протестую противники вакцинации: говорят о нарушениях их прав и грозятся гражданской войной

В Одессе протестую противники вакцинации: говорят о нарушениях их прав и грозятся гражданской войной

С 12 часов дня 24 октября 2021 года на Приморском бульваре проходит митинг противников вакцинации. Сегодня у них акцент на нарушениях прав человека, тема биороботов и рептилоидов упомянута вскользь. Зато начали пугать гражданской войной.

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Новый локдаун в связи со вспышкой ковид и его послабления для тех, кто вакциниовался от болезни, стали причиной митинга противников прививок в Одессе на Приморском бульваре.

В этот раз акцент в выступлениях митингующих на нарушениях, по их мнению, прав человека. Конспирологические теории отошли на второй план, но их дух все равно витает. Это видно из содержания многих плакатов, которые антивакцинаторы принесли с собой, а также из обсуждений в их фэйсбук-группах и телеграм-каналах.

Кроме того, хотя митинг  и объявлен мирным, некоторые его участники держат в руках плакаты, где сказано о гражданской войне между привитыми и теми, кто прививаться не хочет:

«Разделение среди уколотых и здравых. Вы хотите гражданскую войну?»

Организатор митинга Владимир, когда журналист издания Одесса Online спросил его, чем же вредны вакцины от СOVID-19, обвинил журналиста, что тот задает провокационные вопросы и посоветовал читать в интернете про оксид графена и тяжеле металлы, которые якобы входят в состав вакцины и связаны с чипом и 5G.

В тоже время заболеваемость коронавирусом остается на высоком уровне. Последние дни в Одессе и области COVID-19 заболевают более тысячи человек, десятки умирают.

Больницы переполнены теми, у кого развились осложнения от ковид, в реанимационных отделениях свободных мест нет, а трубы печей Одесского крематория дымят без остановки — там едва успевают кремировать умерших от коронавируса.

Напоминаем, что на данное время единственный и самый эффективный способ защитить себя от коронавирусной инфекции — вакцинация от этого заболевания.

Прививки делают бесплатно. Центры вакцинации работают ежедневно, плюс по выходным открываются дополнительные пункты.

Фото издания Одесса Online и 8News.com.ua

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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