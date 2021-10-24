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В Одессе «Черноморец» не смог одолел «Львов»

В Одессе «Черноморец» не смог одолел «Львов»

12-й тур украинской футбольной Премьер-лиги опять принес одесскому клубу ничью. А значит «Черноморец» по-прежнему отделяет от «зоны вылета» всего одна строка турнирной таблицы.

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Одесская команда традиционно уже для последних туров лидировала в игре, первой забила гол противнику, но, так же традиционно, не смогла удержать победу.

Голевых моментов в игре было немного, и только на 71-й минуте гол в ворота львовян забил Николай Михайленко, после паса Евгения Смирного.

У Смирного был еще один хороший момент – после его удара головой мяч попал в перекладину.

А через несколько минут Романчук отдал длинный пас Эрнесту Антви и то забил в ворота голкипера одесситов Владислава Кучерука, 1:1

Шанс забить у «Черноморца» еще был, но львовскую команду опять спасла перекладина. Бил по воротам снова Смирный.

В итоге одесский клуб остается на 14 месте в турнирной таблице, ФК «Львов» занимает 13-ю строчку.

Одесса. Стадион «Черноморец»

Арбитр в поле: Александр Соловьян (Киев)

Ассистенты: Станислав Марулин (Новая Каховка), Тарас Клименко (Киев)

«Черноморец» — ФК «Львов» 1:1

Голы: Николай Михайленко 71 — Эрнест Антви 77

«Черноморец»: Владислав Кучерук, Кристиан Биловар, Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Илья Путря, Владислав Бугай (Владислав Ванат 70), Бека Вачиберадзе (Евгений Исаенко 70), Денис Кузык (Артур Авагимян 70), Валерий Дубко, Роман Вантух, Николай Михайленко

ФК «Львов»: Александр Ильющенков, Алексей Довгий, Михай-Даниэл Лека, Иван Брикнер, Алексей Зозуля (Максим Грисьо 75), Алваро Тавареш (Дмитрий Семенив 67), Александр Романчук, Владимир Якимец (Артур Ременяк 59), Фране Чирьяк (Назарий Ныч 59), Эрнест Антви, Сергей Политыло

Предупреждения: Илья Путря 39, Георгий Цитаишвили 55, Бека Вачиберадзе 65 — Иван Брикнер 31, Алексей Зозуля 54, Максим Грисьо 86

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как в 11 туре УПЛ «Черноморец» обидно проиграл «Вересу» из Ровно

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Редакция ПРОФИЛЬ

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