В Одесской области пожарные спасли хозяина загоревшегося дома

Вечером 23 октября 2021 года в городе Кодыма загорелись жилой дом и магазин, которые находились под одной крышей.

Получив сигнал на линию спасения 101, пожарные оперативно прибыли к месту вызова и во время ликвидации пожара спасли из горящего дома хозяина. Мужчина был нетрезв и плохо понимал, что происходит.

Пострадавший невредим, после осмотра врачей медицинская помощь ему не понадобилась.

Пожар был ликвидирован спасателями в 22 часов 55 минут на общей площади 300 кв.м. В результате пожара уничтожен огнем крыша и жилая комната дома.

Три хозяйственные постройки удалось уберечь от возгорания.

Вероятной причиной пожара в ГСЧС называют неосторожное обращение с огнем хозяином дома, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что при сжигании мусора на собственном дворе, в результате нарушения правил пожарной безопасности, попал в реанимацию 27-летний житель села Троицкое Одесского района.

Перед этим стало известно, что одесские спасатели ликвидировали возгорание серы на территории не действующего Одесского нефтеперерабатывающего завода. Дело могло закончится экологической катастрофой.

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