Новости Одессы и Одесской области

Сайт об отключениях света в Одессе запустил новый полезный сервис

Сайт об отключениях света в Одессе запустил новый полезный сервис

Теперь на карте Одессы кроме адресов, где отключат электричество, можно увидеть расположение центров вакцинации от коронавируса.

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Популярный в Одессе ресурс Блэкаут (адрес в интернете https://blackout.today/) добавил новый сервис: теперь его посетители могут найти там адраса центров вакцинации от COCID-19 и посмотреть их расположение на карте.

Сейчас на сайте представлены адреса и локации шести одесских центров, работающих ежедневно. Напомним, что в выходные открываются также дополнительные центры вакцинации.

Блэкаут подтвердили социальную направленность своего ресурса. Ведь информацию об отключениях света в городе они подают оперативно и в удобной для восприятия пользователей форме.

Услугами сайта пользуются не только одесситы, но и многие местные СМИ. Подача сведений об отключениях электричества тут намного удобнее, чем на официальном сайте ДТЭК «Одесские электросети».

Что касается вакцинации от коронавируса, напоминаем, что прививка от ковид, по заявлениям Министерства здравоохранения Украины и Всемирной организации здоровья (ВОЗ), сейчас являются самым действенным способом защитить себя от коронавируса, а в случае, если заражение произошло, избежать серьезных последствий.

Прививка от коронавируса бесплатная и безопасная.

Сделать ее в Одессе можно по следующим адресам:

  • Fontan Sky
  • пер. Семафорный, 4Е. Работает: 09:00 — 18:00
  • ТЦ DEPOt
  • ул. Семена Палия, 125Б. Работает: 09:00 — 18:00
  • ТРЦ City Center
  • ул. Давида Ойстраха, 32. Работает: 09:00 — 18:00
  • ТРЦ City Center
  • просп. Небесной Сотни, 2. Работает: 09:00 — 18:00
  • Видавництво «Чорномор’я»
  • пл. Деревянко, 1. Работает: 09:00 — 18:00
  • Міжнародний аеропорт «Одеса»
  • ул. ​Центральний Аеропорт, 2 к 2. Работает: 10:00 — 17:00

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Редакция ПРОФИЛЬ

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