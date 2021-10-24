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«Одесситы и без того напуганы!»: признаки Хэллоуина на улицах города

«Одесситы и без того напуганы!»: признаки Хэллоуина на улицах города

До Дня Всех Святых — всего неделя. Как украшены улицы-витрины города в преддверии Хэллоуина?

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«Нечисть» в центре города отыскать удалось. Но ее довольно мало. Рядом с кафе на Екатерининской я по этому поводу услышала примерно то же, что и в прошлом году: «Одесситы и без того напуганы. И без Хэллоуина страшно!», имея в виду «попадание в красную зону».

Ну не так уж и напуганы одесситы: по улицам гуляют себе толпы людей, свободных мест в кафешках не отыщешь.

Хэллоуин в Одессе октябрь 2021
Хэллоуин в Одессе октябрь 2021
Хэллоуин в Одессе октябрь 2021
Хэллоуин в Одессе октябрь 2021
Хэллоуин в Одессе октябрь 2021
Хэллоуин в Одессе октябрь 2021
Хэллоуин в Одессе октябрь 2021
Хэллоуин в Одессе октябрь 2021

 

А вот признаки приближающегося Хэллоуина и впрямь стали не такими уж и «страшными». Это, скорее, фотозоны с тыквами, осенними цветами, «копнами сена» и игрушками. И, кстати, пользуются спросом: на их фоне вовсю фотографируются.

Хэллоуин в Одессе октябрь 2021 Хэллоуин в Одессе октябрь 2021

Отпугивать приближающуюся (произойдет это, напомним, 31 октября) нечисть всякими «жутиками» никто особо не торопится.

Ну вот разве что отыскали мы на Екатрининской ведьму, просящую милостыню. Как только монетка укладывается на тарелку для подаяний, у ведьмы загораются глаза, и она что-то там вещает потусторонним голосом.

Хэллоуин в Одессе октябрь 2021

Хэллоуин в Одессе октябрь 2021

Вырезанные, как и «положено», тыквы со всякими другими атрибутами «страшилок» можно увидеть разве что на рынках города. И, кажется, настоящим лидером в этом смысле стал Новый базар. Правда, эти «ужасно страшные» морды из тыкв служат здесь рекламой, но внимание привлекают.

Хэллоуин в Одессе октябрь 2021 Хэллоуин в Одессе октябрь 2021 Хэллоуин в Одессе октябрь 2021 Хэллоуин в Одессе октябрь 2021 Хэллоуин в Одессе октябрь 2021 Хэллоуин в Одессе октябрь 2021

А вот один из супермаркетов в центре города таки доказал, что здесь к Хэллоуниу относятся вполне серьезно. Шкафчики для хранения вещей украшены летучими мышами. И главное: большое окно превратилось в самое настоящее хэллоуинское место.

Хэллоуин в Одессе октябрь 2021

Здесь покупателей отпугивает (привлекает) скелет в лохмотьях и с метлой.  Ну и все прочие атрибуты Хэллоуина выложены перед вами.

Хэллоуин в Одессе октябрь 2021

Вот уже и по-хэллоуински страшно. Одновременно и по-хэллоуински правильно. Ведь суть праздника состоит в стремлении запугать-запутать злых духов, «обрядившись нечистью».

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Фото Марии Котовой

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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