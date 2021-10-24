Одесские пожарные спасли трехлетнего малыша из горящей квартиры

В Одессе на улице Новикова 24 октября загорелась коммунальная квартира. Отрезанным от выхода оказался трехлетний ребенок. Спасатели разыскали его и передали матери. Малыш не пострадал.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.
По информации спасателей, сегодня вечером, в 18 часов 53 минуты в Службу спасения 101 поступило сообщение, что по улице Новикова произошло возгорание в комнате коммунальной квартиры.
В Одессе спасатели вынесли трехлетнего малыша из грящей квартиры
По прибытию к месту вызова, спасатели оперативно приступили к тушению пожара в квартире на четвертом этаже. В то же время, стало известно, что в горящей квартире может находиться малолетний ребенок.
Спасатели, в условиях значительной задымленности, работая в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения в составе звена газодымозащитной службы, немедленно провели разведку и вынесли из квартиры трехлетнего мальчика.
Его передали матери невредимым. Также, из-за высокой задымленности, из квартир на верхних этажах эвакуированы 12 жителей, в том числе 2 ребенка. Пожар был ликвидирован в 19 часов 14 минут.
Погибших и пострадавших нет.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала о пожаре в Кодыме. Там сотрудники ГСЧС спасли жизнь хозяину частного дома.
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Фото пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.