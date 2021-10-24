Новости Одессы и Одесской области

Одесские пожарные спасли трехлетнего малыша из горящей квартиры

Одесские пожарные спасли трехлетнего малыша из горящей квартиры

В Одессе на улице Новикова 24 октября загорелась коммунальная квартира. Отрезанным от выхода оказался трехлетний ребенок. Спасатели разыскали его и передали матери. Малыш не пострадал.

Подписаться

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

По информации спасателей, сегодня вечером, в 18 часов 53 минуты в Службу спасения 101 поступило сообщение, что по улице Новикова произошло возгорание в комнате коммунальной квартиры.

В Одессе спасатели вынесли трехлетнего малыша из грящей квартиры

По прибытию к месту вызова, спасатели оперативно приступили к тушению пожара в квартире на четвертом этаже. В то же время, стало известно, что в горящей квартире может находиться малолетний ребенок.

Спасатели, в условиях значительной задымленности, работая в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения в составе звена газодымозащитной службы, немедленно провели разведку и вынесли из квартиры трехлетнего мальчика.

Спасенного ребенка передали матери

Его передали матери невредимым. Также, из-за высокой задымленности, из квартир на верхних этажах эвакуированы 12 жителей, в том числе 2 ребенка. Пожар был ликвидирован в 19 часов 14 минут.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала о пожаре в Кодыме. Там сотрудники ГСЧС спасли жизнь хозяину частного дома.

Еще новости о пожарах в Одессе и области:

Фото пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить