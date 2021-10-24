В Белгороде-Днестровском водитель авто чуть не протаранил церковные ворота и бросил раненую девушку

Дорожно-транспортной происшествие произошло в ночь на 24 октября 2021 года. Водитель внедорожника потерял управление и въехал в угол дома, соседствующего со Свято-Николаевской церковью.
ДПТ произошло на улице Измаильской. По словам местных жителей, причина аварии имеет смного составляющих. Было темно, из-за дождя дорога была скользкой, а водитель, по словам очевидцев, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Пассажирка попавшего в аварию «Ниссана» сломала ногу. Перед тем, как въехать в стену дома, машина еще и сбила столб. Но, не смотря на всю серьезность повреждения сам виновник ДТП никаких повреждений, кроме ссадин не получил.
Мужчина снял с машины номера и скрылся с места инцидента. Свою попутчицу он бросил со сломанной ногой в разбитом автомобиле.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что 21 октября в Одессе и области за вечер случилось несколько дорожных аварий с жертвами.
Источник: @typical_akkerman
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Фото и видео: @typical_akkerman