Ключевые моменты:

В Одессе ликвидировали мошеннический кол-центр, связанный с криптоинвестициями.

Злоумышленники зарабатывали до 100 тыс. долларов в месяц, обманывая украинцев и иностранцев.

Жертв заманивали через Телеграм и фейковые сайты с вредоносным кодом («дрейнером»).

Четырем фигурантам объявили подозрение, им грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, злоумышленники создали сложную систему «прогрева» жертв и технического взлома их активов.

Мошенники активно рекламировали в популярных Телеграм-каналах якобы сверхприбыльные криптопроекты. Чтобы войти в доверие к потенциальным инвесторам, они демонстрировали реальные графики роста криптовалют и примеры «успешных» транзакций, используя данные настоящих бирж.

Когда жертва была готова «инвестировать», ей присылали ссылку на фишинговый сайт, который внешне полностью копировал известный криптосервис.

Главным инструментом дельцов был так называемый «дрейнер» – вредоносный код, интегрированный в сайт. Как только пользователь подключал свой криптокошелек и подтверждал операцию, программа автоматически списывала все доступные активы на подконтрольные мошенникам адреса.

Силовики провели 20 обысков в офисах и квартирах фигурантов. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности и крупные суммы наличных.

На данный момент соорганизатору и трем исполнителям сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

мошенничество в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190);

легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209).

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Следственные действия продолжаются, устанавливается полный круг причастных к схеме лиц.