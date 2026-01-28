Ключевые моменты:

Осложнения на дорогах 29 января: туман, гололед, ограниченная видимость.

Погода в Одессе.

Погода в Одесской области.

Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.

Погода в Одессе

В течение суток 29 января в Одессе сохранится туман с видимостью 200-500 м. Соответственно, городские власти призывают участников дорожного движения проявлять повышенное внимание и осторожность из-за этого.

В городе Одесса облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура ночью 2-4°С тепла, днем ​​4-6°С тепла.

Погода в Одесской области

В регионе тоже будет облачно. Днем местами небольшой дождь и туман. Ночью и утром гололедица, на севере сильный гололед. Ветер южный, 9-14 м/с, днем ​​местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью от 1°С до 4°С тепла, днем ​​3-8°С тепла, на юге до 11°С тепла.

На автодорогах области туман, видимость 100-500 м, ночью и утром гололедица.

