В Одессе заканчивают ремонт дома, в котором жил изобретатель киноаппарата

С памятника архитектуры по адресу ул. Преображенская, 24 начали убирать леса. Уже видно, как будет выглядеть отреставрированное здание.

Дом Тимченко, как называют его в Одессе, известен тем, что в нем жил изобретатель киноаппарата Иосиф Тимченко.

В 1893 году он создал механизм, который позволял менять кадры в киноаппарате. Это был первый скачковый механизм в истории кинотехники. На его основе изобретатель построил киноаппарат, названный «кинетоскопом».

После ремонта у здания появилась мансарда на месте чердачного помещения. Ее разместили так, что с улицы надстройку не видно, и дом сохранил аутентичный исторический вид.

Удачно вписать в облик здания новострой в виде мансарды получилось только после вмешательства общественности. Сначала над домом просто хотели надстроить еще один этаж, что разрушило бы его исторический облик.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о начале реконструкции здания и странностях с его номером. Это был жилой дом Новороссийского университета. Его фактический адрес – Преображенская, 24. Но так как по этому же адресу находится и другое здание, дому был присвоен номер 20-24».

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