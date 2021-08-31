Какой одесский памятник архитектуры надо спасать в первую очередь?

В Одессе создана карта со списком памятников архитектуры (их насчиталось немало — около ста), которые необходимо спасать в первую очередь.

Иначе, как поясняют специалисты, в ближайшее время эти пока еще «живые» представители нашего культурного наследия могут стать героями печальных новостных выпусков.

О карте и списке сообщает на своей странице в Facebook Артем Рудометкин:

По ссылке вы найдете интерактивную карту и перечень из почти 100 объектов культурного наследия, которые наиболее важны и требуют проведения срочных работ,

— пишет он.

Автор поста делает акцент:

Из более 1500+ памятников благодаря Анатолю Изотову выделили 100 наиболее плачевных и важных памятников. После этого по каждому памятнику проверили все новостные сводки и упоминания в информационном поле за последние три года.

Для составления такого списка и карты была проведена работа с урбанистами, архитекторами, историками с одной важной и сложной просьбой — оценить список из 100 объектов с точки зрения исторической ценности, эстетической ценности и общественной значимости.

После чего суммировали от экспертов полученные балы и ранжировали порядке убывания. Таким образом, благодаря усилиям Maksym Vasalatiy Олег Луговой Serge Kotelko Александра Бельшина Андрей Пазюк Александр Бабич Станислав Греф, получил первый более ли менее объективный срез по памятникам,

— пишет Артем Рудометкин.

Автор подчеркивает, что «это не значит, что другие памятники не нужны или не важны, наоборот. Но с какого-то ранжирования надо начинать иначе они будут разрушать дальше».

Перейти на страницу с картой можно, нажав эту ссылку.

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