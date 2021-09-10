У одесситки душа болит за разрушающийся памятник архитектуры – но властям и жильцам все равно

Старинный одесский дом, памятник архитектуры на Колонтаевской, 71 разрушаетсяна глазах. Но городским властям, да и самим жильцам дома нет до этого дела.

Такой, полный боли и отчаяния комментарий оставила одна из читательниц «Одесской Жизни» в социальной сети Facebook.

Памятник архитектуры, табличка дивным образом испарилась. Будем ждать новых сенсационных видео о том, как рухнул очередной дом или часть дома. А пока он стоит, не знаю правда как, и барельеф льва нам улыбается. Если б мог заплакать, уже б рыдал. От безразличия властей, жильцов, архитектуры и градостроительства. И прочих, и прочих…

Слова свои она подкрепила красноречивыми фотографиями. Фасад дома весь покрыт паутиной трещин. И если сам дом еще может и простоит какое-то время, то штукатурка и лепнина точно с него посыпятся очень скоро.

Такой дом в округе не один. Но, что важно, что одесситка не жалуется просто так. Она делает все, что в ее силах, для спасения старинной архитектуры Одессы. Что-то ремонтирует своими силами, где не может справиться сама – бьет тревогу, пишет посты, старается побудить жильцов отстаивать свои дома и историю Одессы:

Там, дальше по улице, мой дом почти с такими же трещинами. Трехэтажка. Флигель что выходит на остановку Колонтаевская, Косвенная. А мой флигель мы своими силами ремонтируем. Я не могу весь дом ремонтировать сама, за свои средства. Соседям все равно.

Дом на Колонтаевской, 71 известен в городе как Дом Г. Баржанского. Построен в промежутке между 1890-ми годами и 1903 годом. Построил его архитектор Попов в стилях эклектики/историзма . У дома 3 этажа.

Здание является выявленным памятником архитектуры и градостроительства местного значения под названием “Дом доходный” (годы постройки: кон. ХІХ в.) (Решение Одесского Облисполкома № 580 от 27.12.1991 г.)

Ранее мы рассказывали, что на улице Колонтаевской спасатели едва успели предотвратить падение карниза на головы людей

А перед этим сообщали, что во дворе на Колонтаевской часть дерева рухнула на жилой дом. Причиной стал сильный ветер.

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Фотографии присланы читательницей “Одесской Жизни”