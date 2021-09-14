Вандализм: в Одессе изрисовали Ланжероновскую лестницу и остановку

Неизвестные красками разрисовали Ланжероновскую лестницу и остановку общественного транспорта на улице Жуковского.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Городские дороги»

Помимо странной Ланжероновской лестницы в самом центре Одессы, от так называемых «художников» пострадала и остановка на ул. Жуковского, 38-40.

Впрочем, представители коммунальных служб уже очистили оба объекта от надписей.

В коммунальном предприятии «Городские дороги» просят одесситов, если они стали свидетелями случаев вандализма, сообщать о них в правоохранительные органы или по телефону предприятия: (048) 798-19-25.

Коммунальщики также напомнили, что умышленная порча или уничтожения городского имущества влекут за собой уголовную ответственность.

Случаи вандализма, к сожалению, случаются в Одессе довольно часто.

Так, в марте неизвестные всего за одну ночь на новой набережной на 15-й станции Большого Фонтана неизвестные сломали с десяток декоративных фонарей, расположенных на ограждении между пляжем и прогулочной зоной. Светильники сорвали из опор и бросили висеть вдоль парапета.

В январе изувечили еще две одесские скульптуры — Кота-сфинкса на Военном спуске и Девушку со смартфоном («Поколение Instagram») на улице Ланжероновской.

А в июле сотрудники СМЭП сообщили, что неизвестные сломали три светофора.

Фото КП «Городские дороги»