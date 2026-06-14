Главными героями народных мемов на этот раз стали наш чемпион Александр Усик и президент США Дональд Трамп. Их недавняя встреча в классических костюмах (и эпичных кедах Усика с белой подошвой!) заставила украинцев вспомнить всё: от знаменитого визита Владимира Зеленского в Белый дом в феврале 2025 года до тонкостей дипломатического дресс-кода.

Сеть единогласно решила, что абсолютный чемпион мира — это, пожалуй, единственный человек, которому Трамп побоится делать замечания по поводу внешнего вида.

Читайте также: «Аналоговнет» для разрушения сараев: что на самом деле скрывается за новыми угрозами Путина «Орешником»