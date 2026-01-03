К 3 января наступает критический момент: «Доесть нельзя выбросить». Каждый украинец превращается в дегустатора-экстремала, определяя по запаху, пригоден ли еще «Оливье» к службе. Если выжил салат — выживем и мы.
В стране, где даже кофеварки знают, что такое графики отключений, 3 января украинцы сами становятся «энергообъектами» в ремонте. Мы пытаемся зарядиться от холодца, но система выдает ошибку: «Внимание! Уровень трудоспособности 1%. Подключите диван».
До празников:
Во время праздников:
После:
