И пока февраль и энергетики испытывают нас на прочность, переходим к главному «антистрессу». В сегодняшней подборке – все: от большой политики до маленьких побед над логикой и собственным отражением в зеркале. Смотрим и узнаем себя.
И для начала – немного актуального. Вот такая вот игра слов:
А что – кто-то сомневался, что Залужный – чемпион?
И коротко – о переговорах:
Ну ладно, политики на сегодня достаточно.
Кто из вас?..
Финансовая грамотность уровня «зато доставка бесплатная»:
Годы идут, опыт накапливается… Щёчки тоже.
